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ハリー・ケインが、イングランド人選手として初めての大偉業を達成すると期待されている。元「スリー・ライオンズ」主将が、現キャプテンがクリスティアーノ・ロナウドを思わせる理由を説明している。
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ケインはベッカムやルーニーらが成し遂げられなかったことを成し遂げられる。
FIFAの旗艦大会でイングランド代表としてこれほど多くプレーした選手はいない。ベッカム、ジェラード、ルーニーら「黄金世代」も及ばなかった。ケインが史上初となる可能性は高い。
2018年と2022年に大会に出場し、初出場した2018年には準決勝進出しゴールデンブーツ賞を獲得したケインは、2026年も再び注目の的になる。彼は60年に及ぶタイトルへの苦悩に終止符を打ち、GOATとしての地位を確固たるものにしたいと願っている。
ケインは2030年のワールドカップでイングランド代表として出場するのだろうか？
ケインはイングランド代表で81得点を記録し、3桁 toward 3桁へ更新中。近い将来、ピーター・シルトンの125キャップも塗り替えるだろう。2025-26シーズンにクラブで61得点を挙げたバイエルン・ミュンヘンのストライカーに衰えは見えない。
まもなく33歳だが、まだ十分に活躍できるとみられる。メッシやロナウドが40代でもプレーしているように、ケインも長く代表で起用されるだろう。
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ケインがイングランド代表として初めて4度のW杯に出場すると期待されている。
ケインにまだもう1回のワールドカップ出場サイクルが残っているかとの問いに、元イングランド代表DFのブッチャーは、ドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンに関連してGOALに対し、次のように語った。「イングランド代表で、ワールドカップ本大会に4回出場した選手は他にいないでしょう？
ロナウドやメッシのように6回出場できるかは分からないが、少なくともあと1回は可能だ。バイエルンでの彼はリーグのレベルがプレミアほどでなくても、ゴールを量産しチャンスも創出しており、役割を十分に果たしている。
彼は誠実で、黙々と仕事をこなす好青年だ。イングランドがW杯を制すれば、その時に引退してもいい。
ロナウドのように長くプレーしたい選手もいるでしょう。 私もずっとプレーしたかったが、体が追いつかなかった。一流選手なら誰にでも起こる話だ。だが、彼の試合への取り組み、プレーの質、準備の徹底、専属シェフまで雇う姿勢は完璧なプロだ。
ロナウド同様、彼も4度目のW杯に出場できるだろう。彼がチームにいるのは素晴らしいが、誰が彼を代替できるのかが心配だ。他の選手が彼の座を奪うには高いハードルがある。それはイングランドサッカーにとって良いことだ。」
ケインのイングランド代表得点記録は破られるのか？
ケインは2015年3月以来、イングランド代表の主力として活躍している。デビュー戦でゴールを決め、その後も高い個人成績を維持。2023年3月にはウェイン・ルーニーの代表通算53ゴールを更新した。
メッシやロナウドに続き、100ゴールクラブ入りの可能性もある。この記録が永遠に破られないかもしれないという指摘に、ブッチャーはこう語った。「そうなるかもしれない。ただ、今のセンターフォワードはハリーとは全く異なるタイプだ。
優れたフィニッシャーでありながら、ハリーのように深く下がってゲームに絡む選手を育てたい。今は彼に匹敵する選手がいない。未来のイングランド代表のために、そんな選手が登場することを願っている。
彼は他を圧倒している。サッカーそのものが変わったのだ。 新しいサッカーやプレースタイルにも適応し、どんな状況も難なく受け止め処理できるマインドセットを持っている。自分が最高であることを確かめ、その状況を乗り越え、見事に適応している。彼にはその能力がある」
熱狂的なサポーターたちを喜ばせたいケインとイングランド代表は、土曜にニュージャージーのメットライフ・スタジアムでパナマと対戦する。グループL首位の行方が掛かり、ベスト32進出中のトゥヘル監督率いるチームにとって重要な一戦だ。
2026年ワールドカップで優勝を祝いたいイングランドのサポーターたち
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