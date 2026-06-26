ケインにまだもう1回のワールドカップ出場サイクルが残っているかとの問いに、元イングランド代表DFのブッチャーは、ドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンに関連してGOALに対し、次のように語った。「イングランド代表で、ワールドカップ本大会に4回出場した選手は他にいないでしょう？

ロナウドやメッシのように6回出場できるかは分からないが、少なくともあと1回は可能だ。バイエルンでの彼はリーグのレベルがプレミアほどでなくても、ゴールを量産しチャンスも創出しており、役割を十分に果たしている。

彼は誠実で、黙々と仕事をこなす好青年だ。イングランドがW杯を制すれば、その時に引退してもいい。

ロナウドのように長くプレーしたい選手もいるでしょう。 私もずっとプレーしたかったが、体が追いつかなかった。一流選手なら誰にでも起こる話だ。だが、彼の試合への取り組み、プレーの質、準備の徹底、専属シェフまで雇う姿勢は完璧なプロだ。

ロナウド同様、彼も4度目のW杯に出場できるだろう。彼がチームにいるのは素晴らしいが、誰が彼を代替できるのかが心配だ。他の選手が彼の座を奪うには高いハードルがある。それはイングランドサッカーにとって良いことだ。」