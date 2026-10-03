イングランドは今日、アウェーでクロアチアに7-0の圧勝を収め、リエカでホームの相手を完全に圧倒した。ケインとブカヨ・サカがともに2得点を挙げたほか、ジュード・ベリンガム、アンソニー・ゴードン、モーガン・ロジャーズもゴールを決めた。

試合後にITVの取材に応じたケインは、トゥヘルが好む攻撃の布陣がなぜ封じるのが難しいのかを明かした。ケインは、前線の選手同士の流動性がDFに絶え間ない問題をもたらしており、相手チームが効果的にプレスをかけたり、90分を通してピッチ上で彼らの動きを追ったりすることをほぼ不可能にしていると説明した。