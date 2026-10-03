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ハリー・ケインが、イングランドの破壊力抜群の前線4人を止めるのが不可能になる戦術的な秘密を明かす
クロアチアでの戦術的優位
イングランドは今日、アウェーでクロアチアに7-0の圧勝を収め、リエカでホームの相手を完全に圧倒した。ケインとブカヨ・サカがともに2得点を挙げたほか、ジュード・ベリンガム、アンソニー・ゴードン、モーガン・ロジャーズもゴールを決めた。
試合後にITVの取材に応じたケインは、トゥヘルが好む攻撃の布陣がなぜ封じるのが難しいのかを明かした。ケインは、前線の選手同士の流動性がDFに絶え間ない問題をもたらしており、相手チームが効果的にプレスをかけたり、90分を通してピッチ上で彼らの動きを追ったりすることをほぼ不可能にしていると説明した。
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攻撃の自由の秘密
流動的にポジションを入れ替える攻撃陣の柔軟性は、イングランドの戦術的進化の礎となっている。ケインは、このシステムがピッチ上でどのように機能するのかを具体的に説明した。「自由がある」とケインは語った。
「4人全員が優れた選手だ。全員がトップ下のポケットでプレーできるし、アントは9番としてプレーできる。Bは10番として中に入れるし、ジュードは9番でプレーできる。僕はMFとしてもプレーできる。相手にとっては、これに対応するのが本当に難しい。要するに、ボールを失っても、僕たちは全員が十分に賢く、十分に優れているから、中盤でも守備でもカバーできる」
相手を圧倒している
ケインは、クロアチア戦でイングランドが見せた全体的な支配力に強い感銘を受けていた。主将は、全員が最高レベルにあったと指摘し、その中でもアレックス・スコットとエリオット・アンダーソンの卓越した動きを称賛した。
ケインは「自分たちは、自由にプレーし、フィジカルで圧倒し、試合をプレミアリーグレベルにできている時がベストだ。今日、それがピッチで見られた。彼らは自分たちのスピード、動き、走りに対応できなかった。それに決定力もあった」と述べた。一方、イングランドで初先発を果たしたスコットもケインを称え、「彼が規格外なのは分かっていた。小さい頃から見てきたので、そのレベルは知っていた。でも間近で見ると、彼のレベルが本当によく分かる」と語った。
- AFP
イングランドの次戦は何か。
イングランドは、今後のネーションズリーグでもこの破壊力ある攻撃のリズムを維持することを目指す。トゥヘルの戦術がケイン、ベリンガム、サカ、ゴードンの持ち味を明確に引き出している中、主要な国際大会が到来する前に、この流動的なシステムへの対抗策を相手守備陣は早急に見つける必要がある。
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