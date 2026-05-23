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ハリー・ケインが試合を支配！ハットトリックを達成したケインの活躍でバイエルン・ミュンヘンがDFBポカール決勝を制し、ヴィンセント・コンパニ率いるチームが国内2冠を達成した
ケインがバイエルンのベルリンでの不振に終止符を打つ
圧倒的な強さを示した今シーズン、バイエルンは6年ぶりのDFBポカール制覇へベルリンに戻ってきた。ふくらはぎの怪我で欠場した主将ノイアー不在でも、ドイツ王者は粘るシュトゥットガルトを圧倒。クラブ史上14度目の国内2冠を達成した。
イングランド代表キャプテンのハリー・ケインは後半に先制点、さらに終盤に2得点を追加し、試合を決めた。試合後、ヨシュア・キミッヒはARDの取材に「ベルリンに戻れて皆嬉しかった。何が何でも勝ちたかった」と語った。
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シュトゥットガルトが先制のチャンスを作るも、ケインが得点を奪う。
前回王者のシュトゥットガルトは、ナーゲルスマンやモウリーニョら著名な来賓が見守る中、序盤を支配した。ミッテルシュタット中心の攻撃陣がバイエルンの代役GKウルビックの守るゴールに迫るも、バイエルンは最終ラインでリズムをつかめず。
55分、スタンドの煙が漂う中、オリゼのピンポイントクロスをケインが至近距離でヘディング。シーズン59ゴール目を決めた。
シュトゥットガルトFWデニズ・ウンダフは「バイエルンを苦しめるつもりだったが、ケインから目は離せない。それでも自分たちのプレーには誇りがある。バイエルンに負けるより悪いことだってある」と語った。
歴史的な夜、記録が次々と更新される
80分と92分のケインの2、3点目（3点目はPK）で、今季61ゴールに達した。 3－0の勝利でバイエルンは今季46勝目を挙げ、クラブ記録に並んだ。これは2012－13シーズンの「トリプル」達成以来の快挙だ。近年はザールブリュッケンやフライブルクに敗れカップ戦で苦杯をなめてきたが、その借りを返す形となった。
ベンチで観戦したノイアーも40歳にして7度目のDFBポカール制覇を達成し、シュヴァインシュタイガーと並んで大会最多優勝記録保持者となった。遠征サポーターの前でチームメートと共にトロフィーを掲げ、苦難の国内シーズンを有終の美で飾った。
- AFP
ケインがDFBポカールの歴史に名を刻む
ケインはDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、1963年のゼーラー、1986年のヴォルファート、2012年のレヴァンドフスキに続き史上4人目の快挙でドイツサッカー史に名を刻んだ。ウェンブリーを思わせる舞台で「パーフェクト・ハットトリック」を決め、存在感を示した。
さらにケインは、決勝を含む全ラウンドで得点を挙げた大会史上3人目の選手にもなった。この記録を達成したのは、1976-77シーズンのケルン所属ディーター・ミュラー、1986-87シーズンのシュトゥットガルト・キッカーズ所属ディルク・クルテンバッハ以来となる。 これによりケインの今大会通算得点は9に到達。1970-71の10点、1976-77の11点をマークしたバイエルンのレジェンド、ゲルト・ミュラーに次ぐ数字となった。