前回王者のシュトゥットガルトは、ナーゲルスマンやモウリーニョら著名な来賓が見守る中、序盤を支配した。ミッテルシュタット中心の攻撃陣がバイエルンの代役GKウルビックの守るゴールに迫るも、バイエルンは最終ラインでリズムをつかめず。

55分、スタンドの煙が漂う中、オリゼのピンポイントクロスをケインが至近距離でヘディング。シーズン59ゴール目を決めた。

シュトゥットガルトFWデニズ・ウンダフは「バイエルンを苦しめるつもりだったが、ケインから目は離せない。それでも自分たちのプレーには誇りがある。バイエルンに負けるより悪いことだってある」と語った。