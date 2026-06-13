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ハリー・ケインがワールドカップ決勝でハットトリックを達成。1966年大会の英雄ジェフ・ハーストは、最多得点王が「60年の苦しみ」に終止符を打つと大胆予測。
伝説の男によるケインへの大胆な予測
ハーストは、ワールドカップ決勝でハットトリックを達成し、母国イングランドを優勝に導いた唯一の選手だ。1966年の西ドイツ戦（4-2）でその偉業を成し遂げ、イングランドは現在も続く唯一の優勝を飾った。 その歴史的勝利の英雄は今、イングランドの現エースと脚光を分かち合う覚悟だ。60年前に優勝した先発メンバーで唯一存命のハースは、ケインが同じ偉業を成し遂げる素質があると確信している。
バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ケインが決勝で自身の伝説的なハットトリックに並ぶ可能性について『デイリー・メール』の取材を受けたハーストは、「イングランドが優勝しても、ケインが決勝で3得点を挙げても驚かない。もし再び起こったら、私ほど喜ぶ者はいない」と語った。
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国民の期待の重み
バイエルン・ミュンヘンで61得点を挙げたケインは、イングランド代表通算79得点の最多得点者として大会に臨む。ハーストは、その実力を認めつつも、32歳の彼に一人での優勝期待が掛かることを懸念。
ハーストは、その重圧をキャプテン一人に負わせるのではなく、トーマス・トゥヘル監督率いるチーム全体で分かち合うべきだと警鐘を鳴らす。「ハリーには少し過度なプレッシャーがかかっている」とハースト。「これは個人の問題ではない。彼は重要だが、勝つのは個人ではなくチームだ」。
伝説への昇格
クラブでは多くのタイトルを獲得し、トッテナムでは優勝できなかったものの、バイエルンではブンデスリーガ2回、DFBポカール、DFLスーパーカップで優勝した。それでもハーストは、ワールドカップを制することがケインの評価を世界的に一変させると確信している。元ウェストハムのストライカーとして、国際タイトルが選手とサポーターに生涯続く絆をもたらすことを彼はよく知っている。
ハーストはこう語る。「ワールドカップで優勝しなくても、ケインはすでにトッテナムやバイエルンのファンに愛されている。だが制すれば、彼のクラブでの実績がさらに輝き、一生崇拝されるだろう」
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メキシコの暑さを乗り切る
イングランドは1970年の大会でハーストが鮮明に記憶するメキシコへ再び導かれる可能性がある。グループLにはクロアチア、ガーナ、パナマがおり、イングランドは6月17日にクロアチアと初戦を迎える。ハーストは気候や環境がチームの技術的安定性を試すと警告し、大会を勝ち抜くにはボール支配力が鍵になると指摘した。
「特にメキシコでは非常に厳しい戦いが予想される。 私はそこでプレーしたことがある。ボールを失わない技術が不可欠だ。メキシコの暑さの中でボールを追うのは大変で、奪い返すにも時間がかかる。50年以上前、西ドイツに敗れた準々決勝の経験からしても、イングランドにとって最大の課題はそれだ」とハーストは語った。