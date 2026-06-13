ハリー・ケインがワールドカップ決勝でハットトリックを達成。1966年大会の英雄ジェフ・ハーストは、最多得点王が「60年の苦しみ」に終止符を打つと大胆予測。

バイエルン・ミュンヘンで61得点を挙げたケインは、イングランド代表通算79得点の最多得点者として大会に臨む。ハーストは、その実力を認めつつも、32歳の彼に一人での優勝期待が掛かることを懸念。

ハーストは、その重圧をキャプテン一人に負わせるのではなく、トーマス・トゥヘル監督率いるチーム全体で分かち合うべきだと警鐘を鳴らす。「ハリーには少し過度なプレッシャーがかかっている」とハースト。「これは個人の問題ではない。彼は重要だが、勝つのは個人ではなくチームだ」。