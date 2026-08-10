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ハリー・ケインがリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを手本にするのは「大きな要求」。元バイエルン・ミュンヘンのスターがイングランド主将の2030年ワールドカップについて大胆予想
ケイン、バイエルン・ミュンヘンと新契約締結へ迫る
ケインはその大会でも存在感を示し、6ゴールを記録したが、イングランドは準決勝でアルゼンチンに敗れ、最終的に3位で大会を終えた。大きな期待を抱かせた戦いを通じて主将の腕章を巻き続けたものの、最終的に目に見える成功はつかめなかった。
この決定力抜群の背番号9は、代表通算85ゴールで自国の歴代最多得点者となっており、トッテナムでも同じ記録を保持している。ドイツの強豪バイエルンでは147試合に出場し、146ゴールを記録している。
アリアンツ・アレーナでは新契約締結が見込まれている。現行契約の残りはあと12カ月となっているが、この衰え知らずのストライカーにペースダウンの気配はない。最近33歳になったばかりだが、2026年の権威あるバロンドール受賞の最有力候補と目されている。
バイエルンがケインを引き留めたいと考えるのは当然であり、一方のイングランドには中央のストライカーのポジションを埋める明確な後継者がいない。2028年に自国開催される欧州選手権でも、引き続きイングランドの主将を務めるとの見方が強い。
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ケインはEURO2028後もイングランド代表でプレーするのか？
その時点を過ぎても、ロナウドやメッシのように現役を続けるのだろうか。ハマンにこの質問が投げかけられると、元バイエルンMFはMrQの協力のもと、GOALにこう語った。「彼は今33歳になった。だから4年後には36歳、37歳を迎える時期になる。それは非常に難しい要求だ。
「もちろん、我々はワールドカップで史上最高クラスの2人がプレーするのを見た。1人は39歳、もう1人は41歳だった。1人はうまくやったが、もう1人はそうではなかった。分かるだろうが、私は彼をあの2人と同じ括りには入れない。
「ワールドカップでプレーしたあの2人より数歳若いとしても、私は非常に難しいと思う。難しい理由は、彼がかなり早い時期からプレーしてきたからだ。下部リーグにレンタル移籍し、プレミアリーグでも非常に多くの試合をこなしてきた。大きなけがも本当になかった。記憶している限り、時折足首のけががあったくらいだ。
「ここミュンヘンでは、この数年ほとんど試合を欠場していない。4年後のワールドカップで彼を見ることになるかと今ここで答えを求められるなら、私はおそらくノーと言うだろう」
イングランド代表の歴代最多得点者に、もう一度ワールドカップに出場する力は残っているのか。
元イングランド代表ウインガーのクリス・ワドルも、ケインが次のワールドカップに出場できるかどうかに疑問を投げかけた一人だ。最近、同じテーマについてGOALの取材を受けた際、次のように語っている。「フィットネスがあるのは素晴らしいことだ。年齢を重ねるにつれて成長し、さらに良くなる選手もいる。よりやりやすくなる選手もいる。やりやすいというか、楽になるんだ。
「2年後に彼の脚がどうなっているか、ユーロの時点でも見てみよう。そこはみんなが疑問視するだろう。ハリーの強みは、彼がフィットな選手だということだ。それは分かっている。彼はスピードに頼るタイプではない。非常に優れたサッカー脳を持っている。
「大会で選手を見ていて、『もう脚に来ているな』と思うことがある。例としてロナウドを見ている。ワールドカップでポルトガルの試合を見たが、あのレベルのサッカーでは、私の目には彼の脚はもう終わっていた。リオネル・メッシは、チームメートの残りが全員を国外へ蹴り出そうと決めるまでは、まだ輝きを見せる場面があった。
「だから、ある時点で本当にこう考えなければならない時と場所が来ると思う。『ああ、彼はまだプレーできる。でも、それはメッシがマイアミでやっているような、彼にとって良いレベルでのプレーだ』とね。ロナウドもサウジアラビアではまだ対応できている。ハリーも、いずれはブンデスリーガは速すぎると思う時が来る。そこから先はどこへ行くんだ？
「次のワールドカップは、彼にとってそこでプレーするのはかなり厳しいと思う。こうした選手の中には、『ああ、まだサッカーはしている。でも、あのレベルはもう自分の中にないし、十分楽しんだ』と考えられる者もいる。長くやりすぎてしまい、見栄えが良くなくなる選手もいると思う。でも、ハリーなら『もうイングランド代表ではプレーできない』と言うべきタイミングが来れば、きっと自分で分かるはずだ。」
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GOATの地位：100ゴール、最多キャップ記録、そしてタイトル獲得
ケインは代表通算100ゴールを視野に入れており、イングランド代表での出場数でもピーター・シルトンの持つ125試合出場の記録にあと4キャップで並ぶ。史上最高の地位は、なお手の届くところにある。
主要な国際タイトルを獲得すれば、その評価は確固たるものになる。だが、今後4年間でイングランドがフットボールを母国に持ち帰れるかどうか、そして現在のキャプテンがそのタイトル獲得への挑戦で重要な役割を果たせるかどうかは、まだ分からない。
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