元イングランド代表ウインガーのクリス・ワドルも、ケインが次のワールドカップに出場できるかどうかに疑問を投げかけた一人だ。最近、同じテーマについてGOALの取材を受けた際、次のように語っている。「フィットネスがあるのは素晴らしいことだ。年齢を重ねるにつれて成長し、さらに良くなる選手もいる。よりやりやすくなる選手もいる。やりやすいというか、楽になるんだ。

「2年後に彼の脚がどうなっているか、ユーロの時点でも見てみよう。そこはみんなが疑問視するだろう。ハリーの強みは、彼がフィットな選手だということだ。それは分かっている。彼はスピードに頼るタイプではない。非常に優れたサッカー脳を持っている。

「大会で選手を見ていて、『もう脚に来ているな』と思うことがある。例としてロナウドを見ている。ワールドカップでポルトガルの試合を見たが、あのレベルのサッカーでは、私の目には彼の脚はもう終わっていた。リオネル・メッシは、チームメートの残りが全員を国外へ蹴り出そうと決めるまでは、まだ輝きを見せる場面があった。

「だから、ある時点で本当にこう考えなければならない時と場所が来ると思う。『ああ、彼はまだプレーできる。でも、それはメッシがマイアミでやっているような、彼にとって良いレベルでのプレーだ』とね。ロナウドもサウジアラビアではまだ対応できている。ハリーも、いずれはブンデスリーガは速すぎると思う時が来る。そこから先はどこへ行くんだ？

「次のワールドカップは、彼にとってそこでプレーするのはかなり厳しいと思う。こうした選手の中には、『ああ、まだサッカーはしている。でも、あのレベルはもう自分の中にないし、十分楽しんだ』と考えられる者もいる。長くやりすぎてしまい、見栄えが良くなくなる選手もいると思う。でも、ハリーなら『もうイングランド代表ではプレーできない』と言うべきタイミングが来れば、きっと自分で分かるはずだ。」