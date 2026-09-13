Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・ケインがブンデスリーガ通算100ゴールの節目に到達、バイエルン・ミュンヘンはエルフェアスベルクに僅差で勝利。
記録的な速さで記録を打ち破る
ケインは再び見事なパフォーマンスを披露し、ドイツ1部でわずか97試合で通算100ゴールという驚異的な大台に到達した。このFWは試合開始26分にレンナルト・カールの先制点をアシストし、卓越したチャンスメーク能力を示したが、その後ホストチームはモーリス・クラッテンマッハーの同点弾で追いついた。
バイエルン・ミュンヘンが最も必要としていた場面で立ち上がったケインは、72分に決勝点を叩き込んだ。『Sofascore』の試合統計によると、この歴史的な一撃がブンデスリーガ通算100ゴールを確定させ、アウェーでの圧巻の個人パフォーマンスを締めくくった。
- Getty Images Sport
イングランド代表ストライカーにとって伝説的な節目
エルフェアスベルク戦での一撃は、国内での節目を達成しただけではない。これにより、全公式戦153試合でFCバイエルン通算150得点にも到達した。伝説的なイングランド人ストライカーは、加入以来バイエルンの攻撃を完全に一変させている。
1試合あたりほぼ1得点というペースを維持するケインは、期待を上回り続け、クラブの現代史を塗り替えている。バイエルンはこの絶対的エースに大きく依存しており、そのスタッツは、相手DFが常に対応に追われる圧倒的かつ総合的なアタッキング प्रदर्शनを示している。
年間を通して止まらない好調ぶり
その驚異的な安定感は、2026年の暦年を通じて残してきた圧巻の数字によって明確に示されている。ケインはすでに77得点9アシストを記録しており、過去9カ月でのゴール関与数は実に86に達している。
この衰え知らずの好調ぶりは、今季にもそのまま持ち込まれている。今シーズンはわずか4試合の出場で4得点2アシストをマーク。こうした驚異的な数字が、なぜこのドイツの強豪が現在の欧州サッカー界で屈指の破壊力を誇る攻撃陣を擁しているのかを物語っている。
- Getty Images Sport
次の挑戦を見据えて
この苦しみながらもつかんだアウェーでの勝利を受け、バイエルンはすぐさま次の国内での戦いへと意識を切り替える。バイエルンは来週金曜日、次のインターナショナルブレーク前にウニオン・ベルリンと対戦する予定だ。ケインはその試合で、自身の驚異的な150ゴール到達をさらに伸ばすことを目指すのは間違いなく、クラブも中断前に今季序盤の好調な勢いを維持したい考えである。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。