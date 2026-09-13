ケインは再び見事なパフォーマンスを披露し、ドイツ1部でわずか97試合で通算100ゴールという驚異的な大台に到達した。このFWは試合開始26分にレンナルト・カールの先制点をアシストし、卓越したチャンスメーク能力を示したが、その後ホストチームはモーリス・クラッテンマッハーの同点弾で追いついた。

バイエルン・ミュンヘンが最も必要としていた場面で立ち上がったケインは、72分に決勝点を叩き込んだ。『Sofascore』の試合統計によると、この歴史的な一撃がブンデスリーガ通算100ゴールを確定させ、アウェーでの圧巻の個人パフォーマンスを締めくくった。