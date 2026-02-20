ESPNによると、ビジャホアナ氏は来月予定されている次期会長選挙で勝利した場合、バイエルンからケインを獲得するという野心的な計画を明らかにした。同氏は4人の正式候補者の1人であり、ケインをカタルーニャに招く構想を掲げた派手な選挙運動を展開している。

彼は次のように述べた。「我々に不足しているのはストライカーだ。プレーをつなぐ能力を持ちながら、ペナルティエリア内では決定力のあるセンターフォワードが必要だ。優れたセンターバックも必要だと考えている。現在の選手たちが不十分だと言っているわけではないが、若さと未熟さを補えるセンターバックが必要だ」

「この2つの補強と、下部組織から上がってくる選手たち、そして既にチームにいる選手たちで、それほど多くの変更は必要ないと思う」

センターフォワードの具体的なターゲットを問われると、彼はこう付け加えた。「候補は一人いる。実際、すでに接触も取っている。契約状況次第だが、我々のスタイルに完璧にフィットする選手だ。ハリー・ケインだ」

「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため自ら下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9、決定力のあるフィニッシャーとしても機能する。

「機動性を備えた選手だ。相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」