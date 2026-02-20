Goal.com
FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Harry Sherlock

翻訳者：

ハリー・ケインがバルセロナへ?!大統領候補が次期選挙勝利時にバイエルン・ミュンヘンのエースを獲得する計画を提示。イングランド代表キャプテンの陣営とは既に接触済みと主張

ザビエル・ビジャホアナはESPNに対し、今後のバルセロナ会長選挙で勝利した場合、ハリー・ケインを獲得する計画があると語った。ビジャホアナはカンプ・ノウの指揮権を握る4人の候補者の1人であり、バイエルン・ミュンヘンのストライカー獲得に向けた野心を既に動き出させていると主張している。

  • バルセロナ候補がケイン獲得を計画

    ESPNによると、ビジャホアナ氏は来月予定されている次期会長選挙で勝利した場合、バイエルンからケインを獲得するという野心的な計画を明らかにした。同氏は4人の正式候補者の1人であり、ケインをカタルーニャに招く構想を掲げた派手な選挙運動を展開している。

    彼は次のように述べた。「我々に不足しているのはストライカーだ。プレーをつなぐ能力を持ちながら、ペナルティエリア内では決定力のあるセンターフォワードが必要だ。優れたセンターバックも必要だと考えている。現在の選手たちが不十分だと言っているわけではないが、若さと未熟さを補えるセンターバックが必要だ」

    「この2つの補強と、下部組織から上がってくる選手たち、そして既にチームにいる選手たちで、それほど多くの変更は必要ないと思う」

    センターフォワードの具体的なターゲットを問われると、彼はこう付け加えた。「候補は一人いる。実際、すでに接触も取っている。契約状況次第だが、我々のスタイルに完璧にフィットする選手だ。ハリー・ケインだ」

    「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため自ら下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9、決定力のあるフィニッシャーとしても機能する。

    「機動性を備えた選手だ。相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」

  • Harry Kane Bayern 2026Getty Images

    ケインの契約条項

    報告書によると、ケインの現在のバイエルン契約には約6000万ユーロ（5200万ポンド／7000万ドル）の契約解除条項が設定されている。契約は2027年に満了予定だが、延長交渉が進行中と報じられている。

    バイエルンのレジェンド、ロタール・マテウスは残留を確信している：「彼がバイエルンを去るとは思わない。金銭が最優先事項ではない。重要なのは居心地の良さだ——監督陣、チームメイト、そして家族との間でね」

    「子供たちと共に生活に馴染んでいる。家族を連れてくるのは大きな決断だ。彼にとって金銭は重要ではないと感じる。サウジアラビアならおそらく3～4倍の収入を得られるだろう。ハリー・ケインがFCバイエルンとの契約を延長すると確信している」

    しかしヴィラホアナは移籍の可能性も示唆し、こう付け加えた。「彼がバルセロナを好んでいることも知っている。実際、バルセロナを好まない選手はほとんどいない。だから当然ながら、話し合いの問題だ」


  • 彼はラッシュフォードの代わりを務めるだろうか？

    ケインの獲得が、現在同クラブにレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードに連鎖的な影響を与えるかは不明だ。バルセロナは夏に彼を完全移籍で獲得するオプションを保持している。

    ビジャホアナはラシュフォードの契約解除条項行使の可能性についてこう語った。「私は常に言っているように、まずは内部で人材を探すべきだと考えている。その後、自チームの選手の特性に応じて外部を探すべきだ」

    「例えば、現在マヨルカでプレーしているヤン・ヴィルギリを例に挙げたい。彼は素晴らしいウインガーだ。ラシュフォードの条項を支払うよりも、彼を再獲得するための条項行使を選択肢として検討するかもしれない」

    とはいえ、決定権は会長一人にあるわけではない。会長が提案を持ち込み、選択肢が検討され、議論を経て決定が下される。

    「私が明確に言えるのは、スポーツ面での最善策として[ラッシュフォード獲得]が判断された場合、それを実現するための資金は用意されるということです。」

  • HANSI FLICK BARCELONAGetty Images

    次に何が来る？

    バルセロナは現在リーガ優勝を目指しているが、その争いではレアル・マドリードに後れを取っている。週半ばのジローナ戦で1-2で敗れたため、首位レアル・マドリードに2ポイント差をつけられた状態だ。

0