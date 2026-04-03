Getty Images Sport
翻訳者：
ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘン戦を欠場、ヴィンセント・コンパニがチャンピオンズリーグの負傷状況について最新情報を伝える
ケイン、ブンデスリーガのアウェイ戦を欠場
バイエルンは、土曜日のフライブルク戦において、エースストライカーを欠くことになる。コンパニー監督は、32歳の同選手がイングランド代表として出場できなかった厳しい代表戦期間を経て、このニュースを認めた。代表チームに帯同したものの、この得点力抜群のフォワードは、ウルグアイおよび日本との親善試合ではベンチ外にとどまっていた。 この負傷はイングランド代表のトレーニング中に発生したもので、ケインは今週バイエルンで個人練習への復帰を試みたものの、まだチーム練習には合流していない。木曜日には、芝生での激しいトレーニングに参加する代わりに、ジムでエアロバイクを使ったトレーニングに専念した。
- Getty Images Sport
コンパニ、マドリード復帰に前向き
金曜日の朝、メディアの取材に応じたコンパニは失望をにじませつつも、間近に迫ったサンティアゴ・ベルナベウでのアウェイ戦について、一筋の希望を示した。
「ハリーは日曜日までは順調にトレーニングをこなしていたが、代表チームに合流した際に足首に違和感を感じたようだ」とコンパニは記者会見で語った。「それが明日の試合に影響することになる。彼は出場できない。それでも、火曜日の試合については前向きに考えている。理想的な状況ではないし、フライブルク戦には彼に出場してほしいが、現時点ではそれは不可能だ」
しかし、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を見据え、このベルギー人監督は次のように付け加えた。「火曜日のマドリードでの試合については、かなり前向きに考えている。」
記録保持者を休ませる
ケインを試合の登録メンバーから外すという決定は、主に戦術的な理由によるものだ。バイエルンは現在、ブンデスリーガの首位を9ポイント差で独走しており、コンパニー監督にはチームの要である彼を休ませる余裕がある。今シーズンすでにリーグ戦で31ゴールを挙げているため、医療スタッフは欧州の舞台に向けた彼の回復を最優先している。
ケイン不在でのチームの戦略について問われたコンパニは、次のように語った。「今日のトレーニングで何が起こるか、この試合に向けて100％のコンディションにあると示せる選手が誰かによって、少しは変わってくる。我々のチームにおけるこの役割、つまり「10番」の役割を担う2人の選手の解釈は、非常に、非常に柔軟だ。 「2トップでいくことも、全く問題ない。2人の『10番』を起用することもできるし、『10番』と『9番』の要素を兼ね備えた選手を起用することも可能だ。ボックス周辺に十分な攻撃陣がいるからこそ、それが強みになる。実際にどうするかについては、最終トレーニングでの状況次第だ。チームにとって有益な、理にかなった判断を下すよう努める」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
バイエルンは、直近5試合で4勝1分けと国内リーグで圧倒的な強さを維持しており、フライブルク戦でもその勢いを維持したいところだ。ケインの欠場はあるものの、チャンピオンズリーグに全力を注ぐ前に勝ち点3を獲得する最有力候補であることに変わりはない。 医療スタッフは今後48時間にわたり、このストライカーの状態を注視し続ける。もしフィットネステストに合格すれば、2020年以来となる欧州タイトル獲得を目指すバイエルンにおいて、火曜夜のベルナベウでの一戦で彼が攻撃の先頭に立つことが予想される。