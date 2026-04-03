ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘン戦を欠場、ヴィンセント・コンパニがチャンピオンズリーグの負傷状況について最新情報を伝える

金曜日の朝、メディアの取材に応じたコンパニは失望をにじませつつも、間近に迫ったサンティアゴ・ベルナベウでのアウェイ戦について、一筋の希望を示した。

「ハリーは日曜日までは順調にトレーニングをこなしていたが、代表チームに合流した際に足首に違和感を感じたようだ」とコンパニは記者会見で語った。「それが明日の試合に影響することになる。彼は出場できない。それでも、火曜日の試合については前向きに考えている。理想的な状況ではないし、フライブルク戦には彼に出場してほしいが、現時点ではそれは不可能だ」

しかし、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を見据え、このベルギー人監督は次のように付け加えた。「火曜日のマドリードでの試合については、かなり前向きに考えている。」