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ハリー・ケインがイングランド代表でリオネル・メッシのような存在になるのは良いことだ。記録を塗り替える得点王は、他にはないマインドセットを武器にしている。
イングランドの史上最高の選手：ケインは「スリー・ライオンズ」にとって不可欠な存在
大会前は、チームの象徴である主将が負傷した場合、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがどうなるのかという懸念があった。幸いにも、今のところその問題は発生していない。
昨季クラブで61得点を挙げ、ブンデスリーガ2連覇に貢献したケインは、北米開催のFIFA大会でも5得点をマークしている。
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ワールドカップ得点王：ケインは5得点を挙げている。
大会初戦のクロアチア戦で2得点、続くベスト32でのコンゴ民主共和国戦で劇的な1得点を挙げ、イングランドの勝利に貢献した。パナマ戦でも「スリー・ライオンズ」の勝利を支え、代表通算得点数は84に達し、今も更新中だ。
この得点力抜群の「9番」がいなければ、イングランドがどうなっていたか想像するだけで恐ろしい。彼はアルゼンチンの「GOAT」メッシと肩を並べる才能の持ち主であり、アルゼンチンもまた、試合の流れを変える選手が抜ければチーム力が大きく落ちる国の一つだ。
ケインがメッシ並みの選手になった理由と、その到達過程
ケインがそのレベルに達しているか、またどのようにしてその地位にたどり着いたか問われた元イングランド代表FWコリーモア氏（BetTOM提供）はGOALにこう語った。「そう言えるかもしれないが、ハリー・ケインはイングランド代表で多くの試合に出場している。例えば、彼が代表でプレーしていなかったらどうなっていたかは分からない。
オリー・ワトキンスやモーガン・ロジャース、ジュード・ベリンガムが同じレベルで安定して得点を取れるかは分からない。 だが現時点では不明だ。ケインが代表を退いたとき、この疑問は必ず解かなければならない。なぜなら、21歳以下、20歳以下、19歳以下を見ても、有望なセンターフォワードがいないからだ。 U-21、U-20、U-19にも候補がいない。これは将来的に解決すべき課題だ。
ただ、ドイツで60ゴール前後を取っているなら、ユーロで欠けていた自信を持って大会に臨めるはずだ。彼のユーロでのパフォーマンスは期待外れだったが、1、2つの軽傷が影響していたかもしれない。
とはいえ、トーマス・トゥヘル監督が先日指摘したように、「アルゼンチンはメッシに、フランスはムバッペに頼っている。それならなぜ我々がケインに頼ってはいけないのか」という論点は的を射ている。なぜそれが悪い、否定されるべきなのか？
ここ数年、彼は代表で常に結果を出し、安定したパフォーマンスを示してきた。 彼は常に代表でプレーしたいと望んできた。クラブを優先させやすい現代では、その姿勢が特に尊い。多くの選手が親善試合を避け、大会だけに参加するからだ。
代表メンバーに選ばれ続け、正当な評価と報いを受けている。だからこそ、彼はイングランドにとってこれほど重要な存在なのだ。
他の選手が1、2回招集を断る時期もあった。ガレス・サウスゲートが良好なチーム環境を作ったと思われたが、新監督が来ると「自分はここでプレーしたいのか」と迷う選手もいる。だがケインはどの監督下でも常に代表に集まり、結果を残してきた。
その継続性が今の成果を生んでいる。代表が「親善試合は休んでもいい、予選や本大会だけ来てくれれば」という姿勢だったら、ここまで来れなかった。試合に欠かさず出る一貫性は、キャプテンとして、得点者としての彼にとって極めて重要だ。
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イングランドの次戦はベスト16でメキシコとの一戦。ケインらが臨む。
ケインは、ワールドカップ王者アルゼンチンのメッシのように先頭に立ち、この夏、最も栄光あるタイトル獲得へ導く。60年続く「スリー・ライオンズ」の苦悩に終止符を打つ。
日曜には高地にある象徴的なアステカ・スタジアムでメキシコと16強戦を戦い、再び最多得点王の活躍に期待がかかる。
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