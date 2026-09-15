イングランドからはこれまでにも数々のスーパースターがバロンドール受賞にあと一歩まで迫ってきた。ビリー・ライト、ダンカン・エドワーズ、ジョニー・ヘインズ、ジミー・グリーブス、ボビー・ムーア、ギャリー・リネカー、アラン・シアラー、デイビッド・ベッカム、フランク・ランパード、スティーブン・ジェラード、そしてジュード・ベリンガムはいずれも3位以内に入ったものの、最高の栄誉を手にすることはできなかった。

歴代屈指の名手リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、15年間にわたって驚異的な二強時代を築き、2人で13度の受賞を記録した。アルゼンチンのGOATは8度の受賞で歴史を書き換えた。

その王座はいま再び争われることになっており、ロドリとウスマン・デンベレが直近2回のバロンドール投票で新時代の幕開けを後押しした。2人は2026年にワールドカップとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得しており、今回も候補に入っているが、新たな初受賞者が誕生すると見られている。

キリアン・エムバペ、ラミン・ヤマル、マイケル・オリーセ、クヴィチャ・クワラツヘリアもその争いに加わっているが、『地球上で最高の選手』に選ばれる最有力候補に位置しているのはケインだ。 バイエルンで昨季61ゴール、イングランドでも12ゴールを記録し、ブンデスリーガで2度目の優勝を果たしたことがその理由である。