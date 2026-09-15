Getty/GOAL
翻訳者：
ハリー・ケインがイングランドのバロンドール空白を終わらせた場合、25年ぶりは繰り返されるのか？ ゴールデンボール受賞者マイケル・オーウェンは、その排他的なクラブの5人目のメンバーを待っている
ベッカムとジェラードは優勝こそ果たせなかったものの、あと一歩まで迫った
イングランドからはこれまでにも数々のスーパースターがバロンドール受賞にあと一歩まで迫ってきた。ビリー・ライト、ダンカン・エドワーズ、ジョニー・ヘインズ、ジミー・グリーブス、ボビー・ムーア、ギャリー・リネカー、アラン・シアラー、デイビッド・ベッカム、フランク・ランパード、スティーブン・ジェラード、そしてジュード・ベリンガムはいずれも3位以内に入ったものの、最高の栄誉を手にすることはできなかった。
歴代屈指の名手リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、15年間にわたって驚異的な二強時代を築き、2人で13度の受賞を記録した。アルゼンチンのGOATは8度の受賞で歴史を書き換えた。
その王座はいま再び争われることになっており、ロドリとウスマン・デンベレが直近2回のバロンドール投票で新時代の幕開けを後押しした。2人は2026年にワールドカップとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得しており、今回も候補に入っているが、新たな初受賞者が誕生すると見られている。
キリアン・エムバペ、ラミン・ヤマル、マイケル・オリーセ、クヴィチャ・クワラツヘリアもその争いに加わっているが、『地球上で最高の選手』に選ばれる最有力候補に位置しているのはケインだ。 バイエルンで昨季61ゴール、イングランドでも12ゴールを記録し、ブンデスリーガで2度目の優勝を果たしたことがその理由である。
- Getty/GOAL
ケインはイングランドのスーパースターたちの25年周期を断ち切れるか？
四半世紀を経て、イングランド人が再び世界の頂点に立つ日が近づいているのかもしれない。オーウェンは、その高みに到達した最後の男であり、現在はCasino.orgのアンバサダーとして、イギリスのプレーヤーが英国向けに厳選された最高のオンラインカジノを比較できるよう支援している。そのオーウェンが、次にイングランド代表のスターがバロンドール級の存在になるまで、そこまで長くはかからないはずだと水を向けられると、GOALにこう語った。「そう思う。そうあってほしい。
「この賞を勝ち取ったのは歴史上わずか4人しかいない。歴史はどれくらいだろうか。75年くらいか？ つまり平均すれば20年に1人、まあ20年弱ということになる。だから今はその平均を少し超えている。私が受賞してから25年になるからね。
「もちろん、ハリーには十分な可能性がある。今年はかなり混戦だと思うが、それでもハリー・ケインには勝つ大きなチャンスがあると思う。もし実現すれば、素晴らしい偉業になるだろう」
ケインが世界最高の選手に選ばれる可能性がある
オーウェンと並ぶイングランド人の受賞者は、1956年に初代バロンドールを獲得したスタンリー・マシューズ、ワールドカップ優勝メンバーのボビー・チャールトン、そして1978年と1979年に2年連続でバロンドールを受賞したケビン・キーガンである。
ケインは、この輝かしい受賞者リストに自らの名を加えることについて、『TNT Sports』にこう語っている。「それほど昔のことではないが、私はプロのサッカー選手になりたいと願う一人のファンだった。そして今はここにいて、賞を勝ち取っている。バロンドールも同じだ。
「もちろん、今となっては自分の手を離れている。投票者や、それを決める人たち次第だ。自分が送ったシーズンは、これまでで断トツに最高のシーズンだったし、あとは待って見てみるしかない。少し不思議な感覚でもある。というのも、私はすでに今季、そして次のシーズンに意識を向けているからだ。もっと良くなれるか。成長できるか。そう考えている。でも同時に、自分が成し遂げたこともかみしめたい。
「サッカーの意見というのは、本当にさまざまだ。いろいろな意見があり、さまざまな選手を推す理由がある。『彼は速い』とか、『IQが高い』とか、『フィニッシュが素晴らしい』とかね。だからこそ、それがサッカーを特別なものにしているのだと思う。そうした議論の数々があり、バロンドールも間違いなくその一つだ。自分がその候補に入っていることをうれしく思うし、あとは待って見てみるしかない」
- Getty/GOAL
ケインの73ゴールという得点数が、ロナウドの自己最多記録を上回る
ケイン自身でさえ、かつてはGOATが数人しか成し得なかったような「ばかげた」数字を自分が記録したことに驚いていると認めている。クラブと代表で挙げた73ゴールは、ロナウドがシーズンを通して記録したどの得点数、つまり自己最高の69得点をも上回っており、その上にいるのは82得点のメッシだけだ。
そうした活躍が、イングランドの象徴的な主将であるケインにバロンドール獲得をもたらすのに十分かどうかは、まだ分からない。その権威あるトロフィーは10月26日にロンドン・パラディウム・シアターで授与される予定だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。