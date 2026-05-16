ハリー・ケインがまたもハットトリックを達成。バイエルン・ミュンヘンはホームで勝利し、ブンデスリーガを締めくくった。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは次にDFBポカール決勝を狙う。

最終節、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは勢い衰えず、ケルンに5得点。ケインは10、13、69分にゴールし、リーグ36得点をマーク。イングランド代表主将のハットトリックに続き、ビショフと途中出場のジャクソンも加点。

この勝利でバイエルンは総得点122という新記録でシーズンを終え、従来のブンデスリーガ最高記録101を大きく更新した。18分にエル・マラが1点を返したものの、アリアンツ・アレーナが再びマイスターシャーレを掲げるのは確実だった。クラブは89ポイントで3番目に良い成績を残した。