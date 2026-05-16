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ハリー・ケインがまたもハットトリックを達成。バイエルン・ミュンヘンはホームで勝利し、ブンデスリーガを締めくくった。ヴィンセント・コンパニ率いるチームは次にDFBポカール決勝を狙う。
ケインが冷静なプレーで記録的シーズンを締めくくる
最終節、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは勢い衰えず、ケルンに5得点。ケインは10、13、69分にゴールし、リーグ36得点をマーク。イングランド代表主将のハットトリックに続き、ビショフと途中出場のジャクソンも加点。
この勝利でバイエルンは総得点122という新記録でシーズンを終え、従来のブンデスリーガ最高記録101を大きく更新した。18分にエル・マラが1点を返したものの、アリアンツ・アレーナが再びマイスターシャーレを掲げるのは確実だった。クラブは89ポイントで3番目に良い成績を残した。
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アリアンツ・アレーナでの感動的な別れ
式典に先立ち、バイエルンはレオン・ゴレツカ、ラファエル・ゲレイロ、ジャクソンに別れを告げた。キックオフ前には3人へのトリビュートが捧げられた。ミュンヘンで8年を過ごしたゴレツカは先発し、82分で交代する際、ファンからスタンディングオベーションとチャントを受けた。
さらに2001年のCL制覇メンバーが紹介され、盛り上がりは頂点に。カーン、エフェンベルクらレジェンドも登場し、欧州制覇25周年を祝った。スタンドには「ありがとう！一緒にカップを勝ち取ろう！」の横断幕が掲げられ、ファンは来週への期待を示した。
圧倒的な試合運びでケルンの反撃を封じる
ケインの冷徹な得点力で、試合は開始15分足らずで決着がついた。まずクロスにワンタッチで合わせ、3分後には得意のFKで追加点。エル・マラがムシアラからボールを奪って一瞬の希望を生んだが、22分にビショフが再び2点差にした。
バイエルンは前半だけで2度ポストを叩き、追加点のチャンスもあった。ノイアーはほとんど危ない場面なく、後半もホームチームがペースを握った。ケインは60分ごろハットトリックを達成し、終盤にはジャクソンが5点目を決めて完勝を飾った。
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ベルリンで行われるDFBポカール決勝に注目
選手たちはノッカーベルクでのチーム内祝賀会やマリエン広場でのパレードに臨むが、真の焦点はオリンピアシュタディオンだ。ブンデスリーガ制したコンパニ率いるチームは、5月23日のシュトゥットガルトとの最終戦で国内2冠を狙う。