ハリー・ケインがまたもトロフィーを獲得。バイエルン・ミュンヘンはシュトゥットガルトとの6得点を奪い合った激戦を制し、残り4試合でブンデスリーガ連覇を達成した。

ドルトムントは土曜のホッフェンハイム戦に1-2で敗れ、宿敵に優勝を許す可能性が出ていた。しかしバイエルンは日曜、悪いスタートを切った。21分、クリス・フーリッヒがシュトゥットガルトの先制点を挙げ、ホームの観客を沈黙させた。

しかし30分過ぎにラファエル・ゲレイロ、ニコラス・ジャクソン、アルフォンソ・デイヴィスが6分で3得点を奪い、前半を3－1で折り返した。 後半、途中出場のケインが至近距離から4点目を決め、終盤にチェマ・アンドレスに1点を返されたものの、バイエルンは勝利を確定。国内リーグ2連覇を達成し、トリプル制覇へ向け第一歩を踏み出した。







