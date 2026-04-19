ドルトムントは土曜のホッフェンハイム戦に1-2で敗れ、宿敵に優勝を許す可能性が出ていた。バイエルンは日曜、21分にクリス・フーリッヒに先制を許し、最悪のスタートを切った。

しかし30分過ぎ、コンパニー率いるバイエルンはラファエル・ゲレイロ、ニコラス・ジャクソン、アルフォンソ・デイヴィスの6分間3得点を奪い、前半を3－1で折り返した。 後半、途中出場のケインが至近距離から4点目を奪い、終盤にチェマ・アンドレスに1点を返されたが、バイエルンは勝利を確定。国内リーグ2連覇を達成し、トリプル制覇へ向け第一歩を踏み出した。







