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ハリー・ウィルソン獲得失敗でリーズが悔しさをにじませる。優勝経験のある「ホワイトス」のレジェンドが、ファクンド・ブオナノッテ移籍が不調に終わった理由を分析する。
ウィルソン獲得に失敗したリーズは、ブオナノッテに白羽の矢を立てた。
移籍市場最終日、フルハムはウィルソン獲得を中止。リーズは降格圏を脱しプレミア残留がほぼ確定したが、試合の流れを変える「10番」タイプの補強はできなかった。
1月にブライトンから加入したブオナノッテが、エランド・ロードで魔法を披露してくれると期待されていた。彼はスタンフォード・ブリッジでの厳しいポジション争いを避け、チェルシーとのシーズン契約を解除していた。
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レンタル移籍中の選手は、プレミアリーグで3試合に出場し、24分間プレーした。
結局、ウェスト・ヨークシャーでも状況は同じだった。21歳のMFはリーズで3試合のみ出場し、プレミアリーグでの出場時間は合計24分だった。FAカップのバーミンガム戦で唯一の先発を果たしたが、ハーフタイムに交代した。
2月15日のセント・アンドリュースでの一戦以来、彼の姿はピッチ上で確認されておらず、2025-26シーズンの活躍は白紙に戻りつつある。昨季2部降格したレスターでは数少ない希望だった。
リーズは彼の真価を見られず、6月15日開幕の次期移籍市場では戦力となる新戦力の獲得に動く見込みだ。
なぜブオナノッテはリーズでのレンタル期間中に不調だったのか？
ブオナノッテ監督の采配に問題があったのか問われると、プレミアリーグの行方を注視する元リーズ優勝経験者のドリゴはGOALに語った。「興味深いのは、まさにそのタイプの選手こそ、移籍市場開幕時に我々が獲得できなかった選手だったということだ。
「明らかにハリー・ウィルソンがその選手だった。獲得は確実と思われたが、土壇場で破談になった。だから、プレミアリーグのシーズンに臨むにあたり、まさにそうしたタイプの選手こそが最後に欲しかった。我々はチャンスを逃した。
「もちろん、その選択肢は常にあった。ブオナノッテが加入したとき、私も『いいぞ、見てみよう。我々には前線に上がってゴールを決め、特別な質を持つリンク役のナンバー10がいないから』と思った。
彼には何度かチャンスがあったが、うまくいかなかった。バーミンガムでのアウェイカップ戦では苦戦し、途中交代した。彼のポジション周辺の他の選手たちが、より良いプレーをしていた。
練習では皆が努力している。ポジションを掴むには非常に高いレベルを示す必要があるが、彼にはそれができなかった。とはいえ、クラブが今後も同じタイプの選手を求めるのは確実だ」
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リーズは、創造性豊かなプレイメーカーを求めて、次の移籍市場もくまなく探す。
ブオナノッテはブライトンと2028年まで契約を残している。しかし短期・長期の将来は不透明だ。
上昇気流に乗っていた彼の評価は突如停滞し、チェルシーのような名門が再オファーする可能性は極めて低い。一方、リーズもすでに他選手に注目している。2026年には別の昇格チームが彼に賭けるかもしれないし、イングランドを離れて海外リーグでレギュラーとしてプレーする方が成長につながるかもしれない。