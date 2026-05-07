ブオナノッテ監督の采配に問題があったのか問われると、プレミアリーグの行方を注視する元リーズ優勝経験者のドリゴはGOALに語った。「興味深いのは、まさにそのタイプの選手こそ、移籍市場開幕時に我々が獲得できなかった選手だったということだ。

「明らかにハリー・ウィルソンがその選手だった。獲得は確実と思われたが、土壇場で破談になった。だから、プレミアリーグのシーズンに臨むにあたり、まさにそうしたタイプの選手こそが最後に欲しかった。我々はチャンスを逃した。

「もちろん、その選択肢は常にあった。ブオナノッテが加入したとき、私も『いいぞ、見てみよう。我々には前線に上がってゴールを決め、特別な質を持つリンク役のナンバー10がいないから』と思った。

彼には何度かチャンスがあったが、うまくいかなかった。バーミンガムでのアウェイカップ戦では苦戦し、途中交代した。彼のポジション周辺の他の選手たちが、より良いプレーをしていた。

練習では皆が努力している。ポジションを掴むには非常に高いレベルを示す必要があるが、彼にはそれができなかった。とはいえ、クラブが今後も同じタイプの選手を求めるのは確実だ」