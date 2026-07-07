ハリウッド俳優？ クリスティアーノ・ロナウドが、GOAT（史上最高の選手）のライバルであるリオネル・メッシには決して成し得なかったことを、なぜ自分が成し遂げられるのかを語った

ジャックポット・シティ・カジノのインタビューで、プティはロナウドが引退後、映画業界で成功すると語った。1998年ワールドカップ優勝経験を持つ彼は、生まれつきスポットライトを好むロナウドこそ「ショービジネス」向きだとし、すべての伝説的選手にその道が開けているわけではないと指摘した。

プティは、同世代の2大選手の性格を対比させることで、その理由を説明した。「ハリウッド俳優？ ロナウドなら何でもできる。リオネル・メッシの場合は全く違う。メッシがショービジネスに進出する姿は想像できない。彼は話すことや質問に答えるのが好きではない。スポットライトから遠く離れた存在だが、ロナウドは注目されるのが大好きだ。 ロナウドなら間違いなく俳優になれる。だがメッシには向かない」とプティは語った。