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ハリウッド俳優？ クリスティアーノ・ロナウドが、GOAT（史上最高の選手）のライバルであるリオネル・メッシには決して成し得なかったことを、なぜ自分が成し遂げられるのかを語った
ロナウド、映画スターとしての活躍に期待
ジャックポット・シティ・カジノのインタビューで、プティはロナウドが引退後、映画業界で成功すると語った。1998年ワールドカップ優勝経験を持つ彼は、生まれつきスポットライトを好むロナウドこそ「ショービジネス」向きだとし、すべての伝説的選手にその道が開けているわけではないと指摘した。
プティは、同世代の2大選手の性格を対比させることで、その理由を説明した。「ハリウッド俳優？ ロナウドなら何でもできる。リオネル・メッシの場合は全く違う。メッシがショービジネスに進出する姿は想像できない。彼は話すことや質問に答えるのが好きではない。スポットライトから遠く離れた存在だが、ロナウドは注目されるのが大好きだ。 ロナウドなら間違いなく俳優になれる。だがメッシには向かない」とプティは語った。
- Getty Images Sport
「史上最高の選手」二人の対照的な道のり
メッシはプレーで語り、ロナウドはブランドを築く。この気質の違いから、プティはアル・ナスルのロナウドはロサンゼルスで成功し、インテル・マイアミのメッシは映画の撮影や記者会見を避けるだろうと指摘する。
ロナウドはキャリアの晩年でも脚光を浴び続けている。2026年W杯ラウンド16でスペインに1-0で敗れ、涙を流した41歳は、それでも大舞台への敬意を語った。
ワールドカップの将来をめぐる懸念
ロナウドの俳優転身論に加え、プティ氏は国際サッカーのインフラにも懸念を表明した。彼はワールドカップ開催地ローテーションの長期的な持続可能性に疑問を呈し、特に2034年サウジアラビア大会以降の展望に言及した。プティ氏は、FIFAがサッカーを新市場へ拡大する試みにも依然として懐疑的だ。
「最大の懸念は、サウジアラビアの後に誰がW杯を主催するかだ」とプティは問いかけた。「それを主催し、公的資金を投入できるのは誰なのか？FIFAはインドや中国にサッカーを根付かせようとしているが、それは彼らの文化ではない。インドで最も人気があるのはクリケットで、サッカーは成功したことがない。 中国では選手が海外に移籍することもほとんどない。2034年以降、どうするのか」
- AFP
CR7の最後の幕か？
ハリウッドに進出しても、サッカー界に残っても、ロナウドは議論の的だ。ベンチ入りして関わり続けるとの見方も。マルティネス監督の退任後、コメンテーターのステリング氏は、ロナウドがポルトガル代表監督になれば毎試合自分を起用できると冗談を飛ばした。
現在は家族と静かに過ごしている。2026年を最後のW杯と公言した5度のバロンドール受賞者には、まだ多くの道が残されている。
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