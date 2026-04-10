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ハリウッドの物語は続く！ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』がさらに3シーズン制作決定、ライアン・レイノルズとロブ・マックに朗報。
レックサムへの前例のない献身
FXは、ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』をさらに3シーズン制作すると発表した。これにより、同シリーズは第8シーズンまで継続し、レッド・ドラゴンズのイングランドサッカーリーグでの挑戦を追い続ける。
シーズン5は5月14日、FXとHuluで2話連続プレミア放送後、毎週配信される。
クラブと地域社会への影響
FXエンターテインメント社長ニック・グラッド氏は、パートナーシップ継続を歓迎し、同番組が従来のスポーツ放送の枠を超えていると強調した。また、このシリーズはサッカークラブと北ウェールズの地域社会に計り知れない影響を与えていると述べた。
「『Welcome to Wrexham』を立ち上げたとき、これほど成功し、クラブや町に大きな影響を与えるとは想像していませんでした」とグラッド氏は語る。「今回の3シーズン更新は、ロブとライアンのビジョンと、世界中のファンと築いた絆の証です。」
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レイノルズとマケルヘニー、シリーズ継続決定に反応
共同会長のロブ・マッケルヘニーとライアン・レイノルズは、長年の支援に感謝を示した。2人はドキュメンタリーで下部リーグの苦難に光を当て、レックサムを世界的に有名にした。
彼らは共同声明で次のように語った。「テレビシリーズで3シーズン分をまとめて発注されるのは極めて異例だ。これはエミー賞受賞のドキュメンタリーチームの先駆的な努力、レックサムAFCの着実な成長、そして歴史に名を刻もうと奮闘するすべての人々のおかげである。勇敢で熱心なFXのパートナーたちに心からの感謝を捧げる。 今後も長くレックサムの物語を届けられることを大変嬉しく思います。」
プレミアリーグ制覇への挑戦
これまでのシーズンはナショナルリーグ脱出やリーグ2優勝に焦点が当てられてきましたが、今回はより野心的な物語が描かれます。制作チームによると、シーズン5では短期間での達成は不可能とされていた目標にクラブが挑む姿が詳細に描かれるとのことです。
公式説明によると、今シーズンは「3年連続昇格というリーグ史上初の快挙を達成したレックサムAFCが、プレミアリーグ昇格へ挑む道のり」を追う。今後3シーズンの制作が決まったため、ファンはハリウッド映画のような栄光か悲劇か、その全過程を見守れるだろう。