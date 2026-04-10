ハリウッドの物語は続く！ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』がさらに3シーズン制作決定、ライアン・レイノルズとロブ・マックに朗報。

共同会長のロブ・マッケルヘニーとライアン・レイノルズは、長年の支援に感謝を示した。2人はドキュメンタリーで下部リーグの苦難に光を当て、レックサムを世界的に有名にした。

彼らは共同声明で次のように語った。「テレビシリーズで3シーズン分をまとめて発注されるのは極めて異例だ。これはエミー賞受賞のドキュメンタリーチームの先駆的な努力、レックサムAFCの着実な成長、そして歴史に名を刻もうと奮闘するすべての人々のおかげである。勇敢で熱心なFXのパートナーたちに心からの感謝を捧げる。 今後も長くレックサムの物語を届けられることを大変嬉しく思います。」



