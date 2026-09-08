ソンは、スパーズでの記憶に残る10年間を経てカリフォルニアへ向かうことを決めた時、自分が何に飛び込もうとしているのかを理解していた。クラブを去る時の肩書は、ヨーロッパリーグ制覇を成し遂げたキャプテンだった。北ロンドンでは17年にわたる無冠の時代に終止符が打たれている。

その圧倒的な人気も踏まえれば、経験豊富なFWにはMLSで大きな期待が寄せられていた。課されたのは、インテル・マイアミでアルゼンチンのGOAT、リオネル・メッシがもたらしたものに近いインパクトを残すことだった。

才能あふれる34歳にとって、少なくともピッチ上でこの世界屈指の存在に肩を並べるのは、もともと簡単なことではなかった。ただ、ロサンゼルスにおける彼の存在意義は、スポーツ面の能力だけにとどまるものではない。

ソンは地球上で最も商品価値の高い選手の一人であり、今やLAドジャースのMLBスーパースター、大谷翔平と同じ都市を拠点としている。2人の世界的アイコンは、力を合わせて障壁を打ち破り、関心を高める助けとなってきた。