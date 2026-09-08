Getty
翻訳者：
ハリウッドで大成功！ ソン・フンミンはMLSとLAFCにとって「非常に有意義な投資」。元トッテナムのスターが新市場の開拓に貢献へ
ソンがスパーズを離れ、ロサンゼルスでオオタニに合流へ
ソンは、スパーズでの記憶に残る10年間を経てカリフォルニアへ向かうことを決めた時、自分が何に飛び込もうとしているのかを理解していた。クラブを去る時の肩書は、ヨーロッパリーグ制覇を成し遂げたキャプテンだった。北ロンドンでは17年にわたる無冠の時代に終止符が打たれている。
その圧倒的な人気も踏まえれば、経験豊富なFWにはMLSで大きな期待が寄せられていた。課されたのは、インテル・マイアミでアルゼンチンのGOAT、リオネル・メッシがもたらしたものに近いインパクトを残すことだった。
才能あふれる34歳にとって、少なくともピッチ上でこの世界屈指の存在に肩を並べるのは、もともと簡単なことではなかった。ただ、ロサンゼルスにおける彼の存在意義は、スポーツ面の能力だけにとどまるものではない。
ソンは地球上で最も商品価値の高い選手の一人であり、今やLAドジャースのMLBスーパースター、大谷翔平と同じ都市を拠点としている。2人の世界的アイコンは、力を合わせて障壁を打ち破り、関心を高める助けとなってきた。
- Getty
ソンはMLSとロサンゼルスFCにとって成功例となったのか？
そうした点を踏まえ、19ゴールとオールスターゲーム出場も加味すると、ハリウッドの丘の影でプレーするソンは成功を収めていると言えるのか。この問いに対し、元MLSのGKヒスロップは、サッカーの試合日程とオッズの本拠地を通じてGOALの独占取材に応じ、こう語った。「そうだ。間違いなく成功していると思う。
「彼は、このレベルで戦うのにまだ十分すぎるほどの力があることを示した。少なくともメジャーリーグサッカーではね。そして、MLSにアジア市場を開拓するという点でも、特にLAにいる大規模なアジア系人口に対してね。
「投資という観点からも、価値という観点からも、非常に有意義なお金の使い方だったと思う。そしてプレー面から見ても、メジャーリーグサッカーにとって非常に価値ある投資だった」
ソンは米国での時間を楽しんでいる
自身のスターとしての立場を十分に理解し、それを決して避けようとしないソンは、アメリカでの時間を楽しんでいる。最近、GOALの取材に対し、世界中の何百万人もの人々にとってロールモデルになっていることについて、こう語っていた。「正直に言えば、これを当たり前だと感じたことは一度もない。
「自分がすることに対して、人々が耳を傾けたい、いろいろなものを見たいと思っているのは分かっているし、僕はそれにとてもオープンだ。僕たちが何をしていて、何を見せているのかを知るに値すると感じている。なぜなら、彼らは素晴らしいサポートをくれるからだ。できる限り時間を作るようにしている。本当にその責任を受け止めている」
さらにこう続けた。「誰もが僕のファンになるわけではない。でも、それでも自分らしくいようとしている。謙虚であろうとしているし、いつも支えてくれる人たちに感謝しようとしている。これが僕なんだ。自分のあり方で偽りを見せることは決してない」
- Getty
契約延長オプションにより、ソンは2029年までLAに残留する可能性がある
そうした謙虚な人柄こそが、ソウルからロサンゼルスまで、ハンブルク、レバークーゼン、ロンドンを経て、ソンをサポーターに愛される存在にしてきた。どんな場面でも常に全力を尽くすことについて、彼はこう語っている。「僕はボールが大好きだ。ファンが大好きだし、チームメートも大好きだ。
「子どもの頃に恋に落ちたその時から、ただボールを追いかけ、ボールを蹴り、仲間たちと祝うことが好きだった。たぶん、それが僕の一番好きなことなんだと思う。ストレスがある時は、いつもサッカーをする。だから僕はここにいる。このスポーツを楽しんでいるんだ。最後まで、たぶん、これが僕にとって唯一の愛なんだと思う」
ソンはサッカーを愛し、サッカーもまた彼を愛している。ピッチ内外で発揮する多くの資質はアメリカで全面的に受け入れられており、高額契約には延長オプションも盛り込まれているため、2029年まで現在の環境にとどまる可能性がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。