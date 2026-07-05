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FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

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ハランドの活躍でノルウェーはアンチェロッティ率いるブラジルを2－1で破り、準々決勝へ。次はイングランドかメキシコと対戦する。

ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー
ワールドカップ

2026年ワールドカップのラウンド16を、私たちと一緒にライブで楽しみましょう。

ラウンド16


ブラジル対ノルウェー 1-2

得点者：80分 ハーランド（ノルウェー）、90分 ハーランド（ノルウェー）、90分+10分 ネイマール（ブラジル）。


カルロ・アンチェロッティとヴィニシウス・ジュニオール率いるブラジル対、スタレ・ソルバッケンとエルリン・ブラウト・ハーランド率いるノルウェー2026年W杯3試合目のラウンド16準々決勝進出のモロッコとフランスが決まった後、今夜22時（イタリア時間）にニューヨーク州イーストラザフォードのメドウランズ・スタジアムで行われ、深夜2時のメキシコ対イングランド戦の勝者と次戦で当たる可能性がある。 ブラジルは5度目の優勝を狙うが、16強では日本に苦戦。一方、ブラジル戦無敗のノルウェーは初ベスト8をかけ、コートジボワールを破って勝ち進んだ。






  • 目標と主な取り組み

    90分+10分 - ブラジル、ネイマールがゴール。ナイランドをかわし、代表引退を飾る一撃。


    90'+9' - ブラジルにPK！オスティガードがペナルティエリア内でカゼミーロに肘打ち。


    90' - ノルウェー2点目、ハーランド！ペナルティエリアでシェルデルップのパスを受け、右足シュートがポストを直撃しアリソンを破った。冷酷ストライカーの7点目。メッシやムバッペ超え。


    86' - ブラジル。ペナルティエリア内のカゼミーロが中央へクロス、しかし誰も合わせられず。


    85分 - ナイランドの好セーブ。ダニーロ・サントスのシュートはアジェルがコースを変えたが、ナイランドが弾き出した。


    80' - ノルウェー先制、ハランドが冷酷なヘディング！ シェルデルップの左クロスに反応し、マンチェスター・シティのFWハランドがガブリエル・マガリャエスを頭でかわし、1-0とする。W杯6得点目。



    75分 - 今度はアリソンがセーブハーランドのパスを受けたシェルデルップの左足シュートを止め、ブラジルを救った。


    67' ノルウェーが攻める。アジェルが狭いスペースでボブにパス。ボブがドリブルからアウトサイドでクロスも、ハーランドはまたもわずかに届かず。


    66分 - ノルウェーにチャンス。アリソンが飛び出しを誤り、ハランドは至近距離から枠を外した。


    64分 再びナイランドがセーブ。ブルーノ・ギマランイスへのパスをカット。


    62' ナイランドはライアンの右足を弾く。


    60' - エンリックが絶好機を逃す。ヴィニシウスのアウトサイドパスで抜け出し、ナイランドと1対1になるも枠を外した。


    45'+5' - ブラジルが迫る。カゼミーロのクロスをマルティネリがヘディング、ネットを揺らす寸前。


    45'+3' ハーランドがDF2人をかわし、オデガードへ。シュートはアリソンがキャッチ。


    40' - ブラジル。オデゴールがボールをロスト、マルティネッリからヴィニシウスへ展開も、ナイランドがセーブ。


    35' - オデガードがPA外から左足シュートも枠外。


    30分 - ブラジルの好機！マルティネッリが左サイドを突破し、ゴール前まで侵入してクロスを上げるが、ナイランドが足でコースを変え、危機を回避した。


    14分 - ブルーノ・ギマランイスがPK失敗、ナイランドがセーブ。


    12分 - ブラジルPK獲得。アジェルがクーニャに悪質タックル。エルファス主審はVARで確認しPKを宣告。


    3分 - ノルウェーにオフサイド取り消し。ソルロートが深い位置で受け、ベルグがクロスバー下へシュートも、アトレティコ・マドリードのFWはオフサイドで無効。

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  • 試合記録：

    ブラジル対ノルウェー 1-2

    得点者：80分 ハーランド（ノルウェー）、90分 ハーランド（ノルウェー）、90分+10分 ネイマール（ブラジル）。



    ブラジル（4-4-2）：アリソン；ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエル・マガリャエス、ダグラス・サントス；ライアン（68'ダニーロ・サントス）、ブルーノ・ギマランイス（79'エデルソン）、カゼミーロ、ヴィニシウス；クーニャ（58'エンドリック）、ガブリエル・マルティネッリ（68'ネイマール）。監督：アンチェロッティ。


    ノルウェー（4-3-3）：ナイランド；モーラー・ウルフ、ヘッゲム、アジェル（90'+5 オスティガード）、ライアーソン（63' アウルスネス）；オデガード、ベルゲ、ベルグ； ヌサ（46分よりシェルデルップ）、ソルロート（46分よりボブ）、ハーランド。監督：ソルバッケン。


    主審：エルファス（米国）

    警告：ネイマール（B）

    退場：なし

    アシスト：シェルデルップ（N）、シェルデルップ（N）。

    【備考】ブルーノ・ギマランイス（B）が14分にPK失敗

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