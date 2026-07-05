ハランドの活躍でノルウェーはアンチェロッティ率いるブラジルを2－1で破り、準々決勝へ。次はイングランドかメキシコと対戦する。

90分+10分 - ブラジル、ネイマールがゴール。ナイランドをかわし、代表引退を飾る一撃。





90'+9' - ブラジルにPK！オスティガードがペナルティエリア内でカゼミーロに肘打ち。





90' - ノルウェー2点目、ハーランド！ペナルティエリアでシェルデルップのパスを受け、右足シュートがポストを直撃しアリソンを破った。冷酷ストライカーの7点目。メッシやムバッペ超え。





86' - ブラジル。ペナルティエリア内のカゼミーロが中央へクロス、しかし誰も合わせられず。





85分 - ナイランドの好セーブ。ダニーロ・サントスのシュートはアジェルがコースを変えたが、ナイランドが弾き出した。





80' - ノルウェー先制、ハランドが冷酷なヘディング！ シェルデルップの左クロスに反応し、マンチェスター・シティのFWハランドがガブリエル・マガリャエスを頭でかわし、1-0とする。W杯6得点目。









75分 - 今度はアリソンがセーブ。ハーランドのパスを受けたシェルデルップの左足シュートを止め、ブラジルを救った。





67' ノルウェーが攻める。アジェルが狭いスペースでボブにパス。ボブがドリブルからアウトサイドでクロスも、ハーランドはまたもわずかに届かず。





66分 - ノルウェーにチャンス。アリソンが飛び出しを誤り、ハランドは至近距離から枠を外した。





64分 再びナイランドがセーブ。ブルーノ・ギマランイスへのパスをカット。





62' ナイランドはライアンの右足を弾く。





60' - エンリックが絶好機を逃す。ヴィニシウスのアウトサイドパスで抜け出し、ナイランドと1対1になるも枠を外した。





45'+5' - ブラジルが迫る。カゼミーロのクロスをマルティネリがヘディング、ネットを揺らす寸前。





45'+3' ハーランドがDF2人をかわし、オデガードへ。シュートはアリソンがキャッチ。





40' - ブラジル。オデゴールがボールをロスト、マルティネッリからヴィニシウスへ展開も、ナイランドがセーブ。





35' - オデガードがPA外から左足シュートも枠外。





30分 - ブラジルの好機！マルティネッリが左サイドを突破し、ゴール前まで侵入してクロスを上げるが、ナイランドが足でコースを変え、危機を回避した。





14分 - ブルーノ・ギマランイスがPK失敗、ナイランドがセーブ。





12分 - ブラジルPK獲得。アジェルがクーニャに悪質タックル。エルファス主審はVARで確認しPKを宣告。





3分 - ノルウェーにオフサイド取り消し。ソルロートが深い位置で受け、ベルグがクロスバー下へシュートも、アトレティコ・マドリードのFWはオフサイドで無効。