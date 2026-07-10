アナン・ハリリがインテル加入へ。2004年生まれのイスラエル人FWはミラノ近郊リナーテ空港に到着した。本日、クリニカ・ヒューマニタスでメディカルチェック、CONIでスポーツ適性検査を受け、その後クラブ本部で2031年までの契約にサインする見込みだ。
翻訳者：
ハライリがミラノに到着し、メディカルチェックを経てインテルと契約。移籍金の詳細。
この取引の数字
インテルは昨日、USGと交渉し、オファーを2500万ユーロ＋ボーナスに増額して合意した。 選手本人とも合意しており、事実上チフー監督率いるチームの新たな右サイドバックとなった。チフー監督はダムフリーズの移籍を受け、パレストラの獲得を試みた後、プロヴェデルに続き今夏2人目の補強選手を確保した。
ダンフリースより高い
Khalailiの報道によると、彼は1シーズンあたり手取り180万ユーロ（総額約330万ユーロ）の5年契約にサインする見込みだ。年間約500万ユーロの償却費を加えると、移籍の総費用は1シーズンあたり830万ユーロとなる。
よって、この新加入サイドバックは前任者よりクラブの負担が増える。 一方、デンゼル・ダムフリーズは減価償却費80万ユーロと税制優遇（成長法令）により総額520万ユーロの給与で、クラブ負担は年間約600万ユーロだった。よって、カライリの加入でインテルは年間200万ユーロ強のコスト増を見込む。
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