ハライリがミラノに到着し、メディカルチェックを経てインテルと契約。移籍金の詳細。

Khalailiの報道によると、彼は1シーズンあたり手取り180万ユーロ（総額約330万ユーロ）の5年契約にサインする見込みだ。年間約500万ユーロの償却費を加えると、移籍の総費用は1シーズンあたり830万ユーロとなる。





よって、この新加入サイドバックは前任者よりクラブの負担が増える。 一方、デンゼル・ダムフリーズは減価償却費80万ユーロと税制優遇（成長法令）により総額520万ユーロの給与で、クラブ負担は年間約600万ユーロだった。よって、カライリの加入でインテルは年間200万ユーロ強のコスト増を見込む。