ハメス・ロドリゲスは2014年の期待に応えられなかった。それでもワールドカップのアイコンであり、ダークホースのコロンビアを牽引できる。

元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティは、ハメスについて一切の問題を感じていなかった。このイタリア人監督は、コロンビア人選手が勤勉さに欠ける分、独創性で補っていると見ていた。だからこそ、どこへ移籍するにしてもハメスを連れて行こうとしたのだ。

「エバートンで獲得した際、皆は彼のコンディションを心配し、プレミアリーグの激しさに耐えられるか疑問だった」とアンチェロッティは2020年に『フランス・フットボール』で語った。「最初の4試合でスプリントは7回だけ。それよりアシストとゴールのほうが多い。なのに何を求めるのか？

私がミランにいた頃、ロナウドを獲得した。加入時の体重は100kgだった。初戦前に彼に言った。「君を起用できないのは分かっているだろう。体重を減らす必要がある」。すると彼はこう返した。「ピッチで私に何をしろというんだ？ ゴールを決めるか、走るか？ 走るならベンチに置け、ゴールを決めるなら起用しろ！」

私は彼を起用した。彼は走らなかったが、2得点を挙げた。ハメスも同じだ」