ハメス・ロドリゲスは2014年の期待に応えられなかった。それでもワールドカップのアイコンであり、ダークホースのコロンビアを牽引できる。

ブラジルでの6得点中、ジェームズは3点目が一番のお気に入りだと語った。彼は見事なフェイントで吉田麻也をかわし、川島永嗣の頭上をループシュートで越えて、日本戦を4-1で締めくくった。
しかし、ジェームズの人生を変えたのは、その直後のウルグアイ戦で見せた鮮やかなシュートだった。
ブラジルでの6得点中、ジェームズは3点目が一番のお気に入りだと語った。彼は見事なフェイントで吉田麻也をかわし、川島永嗣の頭上をループシュートで越えて、日本戦を4-1で締めくくった。
しかし、ジェームズの人生を変えたのは、その直後のウルグアイ戦で見せた鮮やかなシュートだった。
マラカナンで行われた南米勢のベスト16対決。28分、ジェームズはウルグアイのペナルティエリア外で胸トラップから左足ボレー。クロスバーを叩きそうな強シュートがネットを揺らした。この舞台にふさわしい一撃だった。
このゴールはネット上でも大反響を呼んだ。リオでの2-0の勝利でコロンビアの2点目も決めたジェームズの鮮やかなプレーに、レブロン・ジェームズでさえも圧倒された。
NBAのスターはTwitterに「コロンビアの試合見てるけど、ワールドカップで一番好きな選手見つけたかも！」と投稿した。
当時アーセナルを率いていたアーセン・ヴェンゲル監督も、ポルト所属の彼の潜在能力を知っていたが、「ブラジルでのジェームズのプレーの質には完全に驚かされた」と語った。
「彼のパスには知性と柔らかさがあり、プレーが流暢だった」とフランス人監督はbeIN Sportに語った。「判断の速さも際立っていた。突破口を開くパスは圧巻だった。
彼にボールを持たせたいと願ってしまう。それこそが並外れた才能の証だ」
フロレンティーノ・ペレスもハメスに魅了されていた。ブラジルとの準々決勝で2-1で敗れ、ワールドカップを涙で終えてからわずか3週間後、23歳の彼はレアル・マドリードへの移籍という「夢」を叶え、満面の笑みを浮かべた。
世界中のサッカーファンが彼に注目し、ベルナベウではスーパースターへの道が開けた。
「彼は世界最高の選手の一人だ。なぜ史上最高になれない？」と、幼少期のアイドルであるカルロス・バルデラマは語った。
才能面で彼を阻むものはなかった。卓越したテクニック、広い視野、爆発的なシュート力を備えた完璧な「10番」だった。さらに、高い知性も備えていた。
コロンビア代表監督ホセ・ペケルマンは2014年、こう語った。「ハメスについて最も驚くべきことは、若くても、多くの選手が何年もかけて学ぶことを苦労なくこなすことだ」
ジェームズは、最高峰で長く成功するキャリアに何が必要か理解していなかった。結果として、レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンで次第に起用されなくなった。
元コロンビア代表チームドクターのヘクター・ファビオ・クルス氏は2019年、Futbolredの取材に「あの子は集中力が足りない」と語った。新シーズンに向けたトレーニング期間中、彼は練習をさぼって眉毛や髪の手入れに行っていた。
マドリードのような大クラブは万全を期した選手を期待しているが、彼の態度はそれを示していない。何カ月もピッチを離れ、クラブを転々としている。きちんと準備していれば、こんな事態にはならなかっただろう。
クリスティアーノ・ロナウドは2018年W杯後に1週間休暇を取り、家族とギリシャへヨット旅行へ行った。翌週には15人のスタッフがシーズン準備をサポートしていた。彼は私が知る限り最もプロフェッショナルだ。一方、ハメスは同W杯で負傷した後、プライベートジェットでビーチへ行き、のんびり過ごした。そんなことは許されない。
私は彼が努力しないので、うまくいかないだろうと予見していました。」
元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティは、ハメスについて一切の問題を感じていなかった。このイタリア人監督は、コロンビア人選手が勤勉さに欠ける分、独創性で補っていると見ていた。だからこそ、どこへ移籍するにしてもハメスを連れて行こうとしたのだ。
「エバートンで獲得した際、皆は彼のコンディションを心配し、プレミアリーグの激しさに耐えられるか疑問だった」とアンチェロッティは2020年に『フランス・フットボール』で語った。「最初の4試合でスプリントは7回だけ。それよりアシストとゴールのほうが多い。なのに何を求めるのか？
私がミランにいた頃、ロナウドを獲得した。加入時の体重は100kgだった。初戦前に彼に言った。「君を起用できないのは分かっているだろう。体重を減らす必要がある」。すると彼はこう返した。「ピッチで私に何をしろというんだ？ ゴールを決めるか、走るか？ 走るならベンチに置け、ゴールを決めるなら起用しろ！」
私は彼を起用した。彼は走らなかったが、2得点を挙げた。ハメスも同じだ」
ジェームズは、アンチェロッティ監督の絶え間ない支援が何よりも大切だったと認めている。監督の信頼を感じたときにこそ、最高のパフォーマンスを発揮できるのだ。しかし、彼のメリットがデメリットを上回ると考える監督は少なかった。実際、過去5年で7クラブを渡り歩いている。
先月まで無所属だったにもかかわらず、2026年ワールドカップを目指すコロンビア代表への選出は疑う余地がなかった。
なぜだろうか？ それは、母国コロンビアのためとなると、彼がその大義に献身していることに、これまで一度も疑いの余地がなかったからだ。
ジェームズにとって、コロンビア代表のキャプテンは大きな誇りだ。34歳でもワールドカップでさらに実績を積むチャンスがある。
再びゴールデンブーツを獲得するのは難しいかもしれない。それでも2024年コパ・アメリカでMVPに選ばれたように、彼の視野は依然として鋭い。周囲には意欲的な仲間がおり、特にバイエルン・ミュンヘンのウインガー、ルイス・ディアスが光る。
現在代表で最も輝くディアスでさえ、自分は「キング・ジェームズ」の座を継ぐ後継者に過ぎないと語る。10年以上前にブラジルで成し遂げた偉業により、ジェームズは今もコロンビアで「アイドルの中のアイドル」だ。
3度目にして最後のW杯で彼が何をするかは未知数だ。チームメイト、監督、祖国、そして美しいサッカーを愛する人々の全力支援は確実だ。