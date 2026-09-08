AFP
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ハメス・ロドリゲスのセリエB移籍へ。元レアル・マドリーの司令塔がネスタのアベッリーノと交渉中
アヴェッリーノ、ジェームズ獲得の大型移籍を狙う
セリエBのアヴェッリーノは、元レアル・マドリーの司令塔ハメス・ロドリゲス獲得に向け、積極的に交渉を進めている。スポーツディレクターのマリオ・アイエッロ氏は、スペイン発の最初の報道を受け、この交渉を正式に認めた。
35歳のMFは、モントリオール・インパクトでのMLSでのプレーを終え、フリーとなっている。
元レアル・マドリー、そしてバイエルンのスターを獲得できれば、イタリア2部クラブにとって極めて大きな意思表明となる。
- Getty Images Sport
ネスタとの関係がセリエB移籍の鍵に
今回の移籍の可能性を後押ししている最大の要因は、ハメスとアヴェッリーノのアレッサンドロ・ネスタ監督の親密な関係にある。2006年ワールドカップ優勝メンバーであるネスタは、自らコロンビア代表主将にセリエB移籍を検討するよう説得した。
交渉は決定的な段階に達しており、両者の隔たりは小さいとされている。
スポーツディレクターのアイエッロは、この取引の進展について「交渉は決定的な段階にあり、今後数時間のうちに合意に至る可能性がある」と認めた。
1カ月にわたる獲得への動きが決着に近づく
アヴェッリーノは約1カ月前、ジェームズの代理人サイドに接触を開始した。ファン層の熱意を示すため、クラブはサポーターの映像をこのMF陣営に送った。
この動きは、ナポリがジェームズのカンパニア行きを試みながら実現できなかった7年後のことであり、アヴェッリーノの野心的なオファーをさらに際立たせている。
クラブは今季、ダゴスティーノ会長の下ですでに大きな資金的コミットメントを行っており、その中にはナポリからワリド・チェディラを獲得した目玉補強も含まれている。
- Getty Images Sport
アヴェッリーノがセリエA昇格を目指す
ジェームズ獲得の可能性が浮上する中、アヴェッリーノは国内リーグで好調なスタートを続けている。直近では敵地でモデナに勝利し、クラブはセリエBの順位表で5位に浮上した。
アヴェッリーノは首位パレルモとの勝ち点差をわずか3としており、トップリーグ昇格を目指している。
今後数時間のうちに正式決定となれば、ジェームズはネスタ監督のチームに加わる前に、イタリア入りしてメディカルチェックを受けることになる。
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