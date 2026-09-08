セリエBのアヴェッリーノは、元レアル・マドリーの司令塔ハメス・ロドリゲス獲得に向け、積極的に交渉を進めている。スポーツディレクターのマリオ・アイエッロ氏は、スペイン発の最初の報道を受け、この交渉を正式に認めた。

35歳のMFは、モントリオール・インパクトでのMLSでのプレーを終え、フリーとなっている。

元レアル・マドリー、そしてバイエルンのスターを獲得できれば、イタリア2部クラブにとって極めて大きな意思表明となる。