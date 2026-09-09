アヴェッリーノの人々は今、ハメス・ロドリゲス獲得というビッグディールを本気で夢見ている。
コロンビアのスターは、アメリカ・メキシコ・カナダで開催された直近の2026年ワールドカップでも代表ユニフォームを着て存在感を示した。そして現在はフリーとなっており、白と緑のクラブとフリー移籍での契約に向けて交渉を進めている。実現すれば、単なる商業的なオペレーションにとどまらない。元レアル・マドリー、バイエルンの同選手は、再起を図り、プレーを続けるためのクラブを探しているからだ。
アヴェッリーノの人々は今、ハメス・ロドリゲス獲得というビッグディールを本気で夢見ている。
コロンビアのスターは、アメリカ・メキシコ・カナダで開催された直近の2026年ワールドカップでも代表ユニフォームを着て存在感を示した。そして現在はフリーとなっており、白と緑のクラブとフリー移籍での契約に向けて交渉を進めている。実現すれば、単なる商業的なオペレーションにとどまらない。元レアル・マドリー、バイエルンの同選手は、再起を図り、プレーを続けるためのクラブを探しているからだ。
ハメス・ロドリゲス加入の可能性を認めたのは、アヴェッリーノの会長アンジェロ・アントニオ・ダゴスティーノだ。イベントの場でOttopagine の取材に応じたクラブオーナーは、進行中の交渉について次のように強調した。
「ハメス・ロドリゲス？ 検討しているところだ。どうやら選手本人は前向きな姿勢を示しているようだが、まだ見極める必要がある。交渉は進行中で、その段階にある。ここから少し様子を見よう。私の理解では、ハメスはあと2年はプレーを続けたいと思っている。まだサッカー界から離れるつもりはない。説得を試みるため、代理人の一人とも話をした」
決断の時が迫る中、アヴェッリーノはこの選手に重要なオファーを提示している。契約は1年で、セリエA昇格を果たした場合にはさらに1シーズン延長するオプション付きだ。ミネソタでは直近の契約で500万ユーロ超を受け取っていたこの選手に対し、イルピーニャのクラブにとっては破格となる、ボーナス込みで約200万ユーロの条件が提示された。
ハメス・ロドリゲスは、6月30日にアメリカのクラブ、ミネソタ・ユナイテッドを退団し、現在はフリーとなっている。これまでのキャリアでは、エンビガド、バンフィエルド、ポルト、モナコ、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、エバートン、アル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノ、レオンでもプレーした。
あらゆるタイトルを勝ち取っており、その獲得タイトルは実に25。内訳は、チャンピオンズリーグ2回、クラブW杯2回、ヨーロッパリーグ1回、UEFAスーパーカップ2回、ポルトガルリーグ3回、スペインリーグ2回、ドイツリーグ2回、アルゼンチンリーグ1回、スペイン・スーパーカップ1回、ドイツ杯1回、ポルトガル杯1回、ドイツ・スーパーカップ2回、ポルトガル・スーパーカップ3回、ブラジル杯1回、ブラジル・スーパーカップ1回。さらに2014年ワールドカップでは得点王に輝き、ゴールデンブーツも受賞している。
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