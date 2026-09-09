アヴェッリーノの人々は今、ハメス・ロドリゲス獲得というビッグディールを本気で夢見ている。

コロンビアのスターは、アメリカ・メキシコ・カナダで開催された直近の2026年ワールドカップでも代表ユニフォームを着て存在感を示した。そして現在はフリーとなっており、白と緑のクラブとフリー移籍での契約に向けて交渉を進めている。実現すれば、単なる商業的なオペレーションにとどまらない。元レアル・マドリー、バイエルンの同選手は、再起を図り、プレーを続けるためのクラブを探しているからだ。



