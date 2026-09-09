アヴェッリーノのファンは、ジェームズ・ロドリゲス獲得という大物補強を本気で夢見ている。コロンビアのスターは、アメリカ・メキシコ・カナダで開催された直近の2026年ワールドカップでも代表ユニフォームを着て主役を務めており、現在はフリーの身で、白と緑のクラブとフリー移籍での契約に向けて交渉を進めている。実現したとしても、これは単なる商業的なオペレーションではない。レアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンの元選手である同選手は、再起を図り、プレーを続けるためのクラブを探しているからだ。
翻訳者：
ハメス・ロドリゲスのアヴェッリーノ移籍は実現可能だ。オファーの金額と詳細
会長が認める
ハメス・ロドリゲス加入の可能性を認めたのは、アヴェッリーノの会長アンジェロ・アントニオ・ダゴスティーノだった。イベントの傍らでOttopagine の取材に応じたクラブオーナーは、進行中の交渉について次のように強調した。
「ハメス・ロドリゲス？ 検討しているところだ。選手本人は前向きな姿勢を示しているようだが、様子を見る必要がある。交渉は続いていて、今はその段階にある。ここから少し様子を見よう。私の理解では、ハメスはあと2年はプレーを続けたいと考えている。まだサッカー界から離れるつもりはない。説得を試みるため、代理人の1人と話をした」
詳細
決断の時が迫る中、アヴェッリーノは選手側に重要なオファーを提示した。契約は1年で、セリエA昇格の場合にはさらに1シーズン延長されるオプション付きだ。ミネソタでの最後の契約で500万ユーロ超を受け取っていたこの選手には、イルピニアのクラブにとっては破格となる、ボーナス込みで約200万ユーロの年俸が提示されている。
キャリア絶頂期
ハメス・ロドリゲスは、6月30日にアメリカのクラブ、ミネソタ・ユナイテッドを退団し、現在はフリーとなっている。これまでのキャリアでは、エンビガド、バンフィエルド、ポルト、モナコ、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、エヴァートン、アル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノ、レオンのユニフォームも着てきた。
あらゆるタイトルを勝ち取り、その獲得タイトルは実に25個を数える。内訳はチャンピオンズリーグ2回、クラブワールドカップ2回、ヨーロッパリーグ1回、UEFAスーパーカップ2回、ポルトガルリーグ3回、スペインリーグ2回、ドイツリーグ2回、アルゼンチンリーグ1回、スペイン・スーパーカップ1回、DFBポカール1回、ポルトガルカップ1回、ドイツ・スーパーカップ2回、ポルトガル・スーパーカップ3回、ブラジルカップ1回、ブラジル・スーパーカップ1回。さらに2014年ワールドカップでは得点王に輝き、ゴールデンブーツも受賞した。
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