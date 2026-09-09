ハメス・ロドリゲスのアヴェッリーノ移籍は実現可能だ。オファーの金額と詳細

ハメス・ロドリゲス加入の可能性を認めたのは、アヴェッリーノの会長アンジェロ・アントニオ・ダゴスティーノだった。イベントの傍らでOttopagine の取材に応じたクラブオーナーは、進行中の交渉について次のように強調した。

「ハメス・ロドリゲス？ 検討しているところだ。選手本人は前向きな姿勢を示しているようだが、様子を見る必要がある。交渉は続いていて、今はその段階にある。ここから少し様子を見よう。私の理解では、ハメスはあと2年はプレーを続けたいと考えている。まだサッカー界から離れるつもりはない。説得を試みるため、代理人の1人と話をした」