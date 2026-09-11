ナシオナルの首脳陣は木曜夜、公式SNSで感情のこもった投稿を行い、攻撃的MFの加入を発表した。

目玉補強の獲得を発表するにあたり、クラブは Xで公式声明 を出し、こう記した。『これは単なる発表ではない。このチームへの純粋な愛から働いた結果だ。ナシオナルを日に日により偉大なクラブにするため、多くの人々が日々、たゆみなく、沈黙の中で取り組んできた。クラブがクラブのためだけに働くとき、偉大さは単なる言葉ではない。それは自然な結果である』

南米サッカー界に衝撃を与えた発表の締めくくりとして、ナシオナルはこう付け加えた。『あなたは信じた。あなたは確信していた。それは必然だった。ハメス・ロドリゲスはアトレティコ・ナシオナルの一員だ。最大の者から最大のクラブへ』