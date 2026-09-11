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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ハメス・ロドリゲスがコロンビア復帰、アトレティコ・ナシオナルが元レアル・マドリーのスター獲得という衝撃移籍を完了

移籍情報
ハメス・ロドリゲス
アトレティコナシオナル
レアル・マドリー
プリメーラ A

レアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンでプレーした元司令塔ハメス・ロドリゲスが、アトレティコ・ナシオナル加入によりコロンビア国内サッカー界へ衝撃的な復帰を果たした。35歳の同国代表主将は、MLSのミネソタ・ユナイテッドを退団した直後にフリー移籍で加入し、まずは1年契約を締結。延長オプションも付いている。

  • 司令塔が母国復帰を決める

    ナシオナルは移籍市場で大きな成果を挙げ、フリーエージェント登録の期限ぎりぎりでハメスの獲得を正式発表した。コロンビア代表主将は、アンティオキアを本拠とする名門クラブと、延長オプション付きの1年契約で合意した。この移籍は、2006年にエンビガドでプロデビューして以来、ハメスにとってキャリアでわずか2クラブ目のコロンビア1部所属クラブへの加入となる。


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    クラブが歴史的な獲得を称賛

    ナシオナルの首脳陣は木曜夜、公式SNSで感情のこもった投稿を行い、攻撃的MFの加入を発表した。

    目玉補強の獲得を発表するにあたり、クラブは Xで公式声明 を出し、こう記した。『これは単なる発表ではない。このチームへの純粋な愛から働いた結果だ。ナシオナルを日に日により偉大なクラブにするため、多くの人々が日々、たゆみなく、沈黙の中で取り組んできた。クラブがクラブのためだけに働くとき、偉大さは単なる言葉ではない。それは自然な結果である』

    南米サッカー界に衝撃を与えた発表の締めくくりとして、ナシオナルはこう付け加えた。『あなたは信じた。あなたは確信していた。それは必然だった。ハメス・ロドリゲスはアトレティコ・ナシオナルの一員だ。最大の者から最大のクラブへ』

  • 交渉は極秘裏に進められた

    メデジンに自身の将来を託す前、35歳のジェームズはイタリア・セリエBのアヴェッリーノへの移籍と強く結びつけられていた。ジェームズは2026年ワールドカップでコロンビアがベスト16に進出した後、ミネソタでの短い8試合の在籍期間を終えて以来、7月から無所属のままだった。ナシオナルが完全に水面下で交渉を進め、この合意をまとめ上げたことは、コロンビアサッカー史上でも最も衝撃的な移籍劇の一つと言える。

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    試合勘の回復が最優先課題となる。

    ハメスは、7月上旬にコロンビア代表として国際舞台でプレーして以降、公式戦に出場していないため、今後は試合勘の早期回復に重点を置くことになる。元ワールドカップ得点王の加入は、カテゴリア・プリメーラAのタイトル獲得を目指すナシオナルの攻撃陣に、卓越したビジョンをもたらす見通しだ。このプレーメーカーが戦術的な枠組みにどれだけ早く順応するかは、シーズンを通してサポーターから大きな注目を集めることになる。

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