ハムストリングの負傷で今シーズン絶望となったラミネ・ヤマルは、チームメイトのフェルミン・ロペスが彼に捧げたゴールセレブレーションに反応した。

フリック監督は、ヤマルの長期的な健康を考慮し、早期回復へ慎重に対応すると表明した。今夏の国際大会を見据え、監督は「彼は初めての大腿二頭筋負傷から学び、ワールドカップに間に合うよう戻ってくる」と語った。

フリック監督は「本人にも我々にも簡単な状況ではない。適切に対応し、彼は初めての筋肉のけがから学ぶだろう。ワールドカップには間に合い、より強くなって戻ってくる。PK後に違和感を訴えたが軽微だったため続行させた」と語った。 初めての肉離れで予兆は読みづらいが、若いだけに良い学びになる。今季も数試合欠場したが、チームに大きな影響はなかった」

離脱期間は4～6週間の見込みで、6月15日のスペイン代表初戦（対カーボベルデ）に間に合う見通しだ。