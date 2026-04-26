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ハムストリングの負傷で今シーズン絶望となったラミネ・ヤマルは、チームメイトのフェルミン・ロペスが彼に捧げたゴールセレブレーションに反応した。
フェルミンが負傷したスター選手に敬意を表する
ヤマルはベンチから観戦したが、バルセロナがヘタフェに2-0で勝ったこの試合でも街中の話題の中心だった。先制したロペスはすぐにヤマルの象徴的な「304」パフォーマンスを披露し、ハムストリングを怪我して回復中の18歳への敬意を示した。
試合後、ロペスは「このゴールをラミンに捧げた。僕たちは一緒にトップチームに昇格したから。彼がもうプレーできないのは本当に辛い」と語った。
ヤマルがサイドラインから応答する
そのメッセージはヤマルに届き、彼はSNSで感謝を伝えた。今シーズン、フリック監督の戦術で欠かせないウイングはインスタグラムに「愛してるよ、みんな！！！」と投稿。スポティファイ・カンプ・ノウのロッカールームに強い絆があることを示した。
ヤマルはセルタ・ビーゴ戦でハムストリングを痛め、決勝点を奪ったものの今季絶望となった。チームメイトはタイトルへ突き進みつつ、彼も祝勝の一員でいられるよう気遣っている。kooora
フリック監督が怪我の状況について前向きな報告を行う
フリック監督は、ヤマルの長期的な健康を考慮し、早期回復へ慎重に対応すると表明した。今夏の国際大会を見据え、監督は「彼は初めての大腿二頭筋負傷から学び、ワールドカップに間に合うよう戻ってくる」と語った。
フリック監督は「本人にも我々にも簡単な状況ではない。適切に対応し、彼は初めての筋肉のけがから学ぶだろう。ワールドカップには間に合い、より強くなって戻ってくる。PK後に違和感を訴えたが軽微だったため続行させた」と語った。 初めての肉離れで予兆は読みづらいが、若いだけに良い学びになる。今季も数試合欠場したが、チームに大きな影響はなかった」
離脱期間は4～6週間の見込みで、6月15日のスペイン代表初戦（対カーボベルデ）に間に合う見通しだ。
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バルサ、国内タイトル獲得に王手
ヘタフェ戦の勝利でバルセロナは首位を11ポイント差で独走、残り5試合となった。クラブは今週末のオサスナ戦に照準を合わせ、国内リーグ制覇へ王手をかけている。