ハビエル・マスチェラーノが、MLSカップ制覇からわずか6ヶ月でインター・マイアミ監督を退任した。

マスチェラーノは声明でこう語った。

「個人的な理由でインテル・マイアミCFの監督を辞任します。クラブとスタッフには信頼と支援に感謝しています。選手たちには忘れられない瞬間をありがとう。 ファンの皆様、そして「ラ・ファミリア」の皆様にも感謝しています。みなさんの支えがなければ、この成功はあり得ませんでした。初めての優勝の記憶は永遠に心に残ります。どこにいようとも、クラブの更なる発展を祈っています。クラブの今後の成功を疑う余地はありません。心からの抱擁と感謝を皆様にお伝えします。」

オーナーのホルヘ・マス氏も次のように語った。

「ハビエルは永遠にクラブの歴史であり、ファミリーの一員です。MLSカップ優勝やクラブワールドカップでの歴史的活躍の中心であり、献身的な姿勢で模範を示してくれました。 彼の決断を尊重し、多大な貢献に感謝するとともに、今後とも幸運を祈ります。」