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ハビエル・マスチェラーノが、MLSカップ制覇からわずか6ヶ月でインター・マイアミ監督を退任した。
大成功の後に退任
マスケラーノの退任は、監督1年目でMLSカップを制し、2027年まで契約があったことを考えると意外だ。メッシと親しい彼は、フロリダのクラブでアルゼンチン勢の一員として活躍していた。
マスチェラーノが自身の決断を語る
マスチェラーノは声明でこう語った。
「個人的な理由でインテル・マイアミCFの監督を辞任します。クラブとスタッフには信頼と支援に感謝しています。選手たちには忘れられない瞬間をありがとう。 ファンの皆様、そして「ラ・ファミリア」の皆様にも感謝しています。みなさんの支えがなければ、この成功はあり得ませんでした。初めての優勝の記憶は永遠に心に残ります。どこにいようとも、クラブの更なる発展を祈っています。クラブの今後の成功を疑う余地はありません。心からの抱擁と感謝を皆様にお伝えします。」
オーナーのホルヘ・マス氏も次のように語った。
「ハビエルは永遠にクラブの歴史であり、ファミリーの一員です。MLSカップ優勝やクラブワールドカップでの歴史的活躍の中心であり、献身的な姿勢で模範を示してくれました。 彼の決断を尊重し、多大な貢献に感謝するとともに、今後とも幸運を祈ります。」
今シーズンは出だしが苦戦している
とはいえ、今シーズン序盤のマイアミは苦戦している。CONCACAFチャンピオンズカップではベスト16敗退。大型補強を行ったにもかかわらず、通算成績は3勝1分3敗だ。直近の土曜夜、ニューヨーク・レッドブルズ戦は2－2の引き分けに終わった。
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次は何が待っているのでしょうか？
当面はスポーツディレクターのギジェルモ・オヨスが監督を務める。彼は20年以上にわたり16クラブを率いたが、2023年以降現場から離れている。正式な後任は現時点で決まっていない。