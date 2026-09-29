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ハビエル・テバス、マンチェスター・シティを痛烈批判 ラ・リーガ会長が115件の告発で有罪評決後に「全員に同じルールを」と要求
有罪評決の広範な報道
複数のメディアが、マンチェスター・シティがプレミアリーグとの長期にわたる争いで有罪評決に直面していると伝えている。『The Athletic』は、独立パネルがクラブに科された115件の財務違反容疑のうち1件を除くすべてを支持したと報じた。
一方で、シティは声明を発表し、法的手続きは「現在も進行中」であると指摘したが、出回っている評決を明確に否定することは避けた。プレミアリーグは沈黙を保っており、「非公開かつ機密性の高いプロセス」と表現した件についてコメントを拒否している。
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持続可能なモデルを守る
テバスはXで、長文の声明を発表し、「いわゆる欧州サッカーにおける財政ドーピング」への自身のこれまでの批判を振り返った。その立場は、2017年にマンチェスターで開催されたソッカーエックスのイベントにまでさかのぼると説明している。また、競技が存続していくためには強固な経済ルールが不可欠だと強調した。
テバスは「経済的持続可能性は官僚主義ではない。財務管理は気まぐれでもない」と記した。「そして、クラブは基本的に自ら生み出せる資源で競うべきだと主張することは、特定のクラブに反対することも意味しない。これはひとつのモデルを守るということだ」
さらに、「スポーツ面での成功が、誰が最も強力な財政的支援を背後に持っているかではなく、誰が最も優れた運営を行い、より多くの資源を生み出し、より良いチームを築き、そして他のすべての者と同じルールを尊重するかに左右されるモデルだ。この立場を守ることで、私は多くの批判を受け、少なからぬ頭痛の種も抱えてきた。だが私は今も、2017年にマンチェスターで抱いていたのとまったく同じ考えだ」と付け加えた。
このアプローチへのコミットメントを改めて示し、ラ・リーガ会長は「代償を伴ったとしても、守る価値のある原則はある。そして私にとって、これはそのひとつだ」と述べた。
財務精査の歴史
シティが厳しい規制措置に直面したのは今回が初めてではない。2020年には、クラブがファイナンシャル・フェアプレー違反をめぐって科されたUEFA主催大会からの2年間の出場禁止処分について、スポーツ仲裁裁判所（CAS）での不服申し立てに成功した。当時、テバス氏はこのCASの裁定を強く批判し、「著しく誤った判断」であり、「欧州サッカーの経済的統制システムの信頼性に極めて大きな損害を与えるものだ」と述べていた。
過去の出来事と今回の報道を結び付けながら、テバス氏はオンラインでの発信を続けた。「Soccerexであの言葉を述べてから、ほぼ9年がたった今、公開された報道によれば、プレミアリーグの独立委員会はマンチェスター・シティに対して問われた115件の財務規則違反のうち114件を立証済みと判断した」
また、同件が現在も進行中であることを認めつつ、最後にこう締めくくった。「まだ先はある。制裁の内容はまだ分かっておらず、手続きも終わっていない。だが、今回起きたことはあらためて、サッカーの健全性と持続可能性を守るために、経済的統制、透明性、そして全員に等しく適用されるルールがなぜ不可欠なのかを示している。我々はこれからもそれらの原則を守り続ける。2017年と同じように」
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最終的な裁定と制裁を待っている
サッカー界は今後、独立委員会の調査結果と、それに続く懲戒処分の正式発表を待たなければならない。テバス氏が指摘したように、正式な制裁内容は依然として一切不明であり、法的手続きもまだ完了していない。
プレミアリーグが沈黙を破り、最終的な裁定を公表するまでは、そのクラブの当面の将来は不透明なままだ。
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