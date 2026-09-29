テバスはXで、長文の声明を発表し、「いわゆる欧州サッカーにおける財政ドーピング」への自身のこれまでの批判を振り返った。その立場は、2017年にマンチェスターで開催されたソッカーエックスのイベントにまでさかのぼると説明している。また、競技が存続していくためには強固な経済ルールが不可欠だと強調した。

テバスは「経済的持続可能性は官僚主義ではない。財務管理は気まぐれでもない」と記した。「そして、クラブは基本的に自ら生み出せる資源で競うべきだと主張することは、特定のクラブに反対することも意味しない。これはひとつのモデルを守るということだ」

さらに、「スポーツ面での成功が、誰が最も強力な財政的支援を背後に持っているかではなく、誰が最も優れた運営を行い、より多くの資源を生み出し、より良いチームを築き、そして他のすべての者と同じルールを尊重するかに左右されるモデルだ。この立場を守ることで、私は多くの批判を受け、少なからぬ頭痛の種も抱えてきた。だが私は今も、2017年にマンチェスターで抱いていたのとまったく同じ考えだ」と付け加えた。

このアプローチへのコミットメントを改めて示し、ラ・リーガ会長は「代償を伴ったとしても、守る価値のある原則はある。そして私にとって、これはそのひとつだ」と述べた。



