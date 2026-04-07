テバス氏にとって重大な法的打撃となる判決が下された。国家裁判所は、今シーズン初めにラ・リーガの選手たちが行った短時間の抗議行動は完全に合法であると判断した。

ラ・リーガは、試合開始時の15秒間のプレー中断を「隠れストライキ」と認定しようとしていたが、裁判所はこれらの主張を退け、この行動を労働組合の自由に関連する表現の自由の行使であると述べた。

この紛争は第9節の試合中に端を発したもので、各クラブのキャプテンがそれぞれの試合開始直後の数秒間、プレーを停止することに合意した。この集団的な行動は、ビジャレアル対バルセロナの試合をマイアミに移すという物議を醸した提案に対する直接的な反応であり、この計画は最終的に撤回された。

裁判所は、すべての試合がそれ以上のトラブルもなく終了したことから、この中断は試合当日の進行に関して「全く意味をなさない」と指摘した。



