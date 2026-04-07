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ハビエル・テバス氏にさらなる打撃――マイアミで行われたビジャレアル対バルセロナ戦に対するラ・リーガ選手たちの抗議活動は合法であると裁判所が判断した
裁判所、違法ストライキの申し立てを却下
テバス氏にとって重大な法的打撃となる判決が下された。国家裁判所は、今シーズン初めにラ・リーガの選手たちが行った短時間の抗議行動は完全に合法であると判断した。
ラ・リーガは、試合開始時の15秒間のプレー中断を「隠れストライキ」と認定しようとしていたが、裁判所はこれらの主張を退け、この行動を労働組合の自由に関連する表現の自由の行使であると述べた。
この紛争は第9節の試合中に端を発したもので、各クラブのキャプテンがそれぞれの試合開始直後の数秒間、プレーを停止することに合意した。この集団的な行動は、ビジャレアル対バルセロナの試合をマイアミに移すという物議を醸した提案に対する直接的な反応であり、この計画は最終的に撤回された。
裁判所は、すべての試合がそれ以上のトラブルもなく終了したことから、この中断は試合当日の進行に関して「全く意味をなさない」と指摘した。
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テバスの金銭請求が棄却された
リーグ側は、この抗議活動が重大な商業的損害をもたらしたとして、選手協会（AFE）に対して積極的に法的措置を講じてきた。
ラ・リーガは、この行動によりリーグの収益に870万ユーロの損失が生じたと主張した。しかし、司法当局はこれらの数字に動じることなく、この抗議活動はストライキと認定されるための法的要件を満たしていないと断じた。
判決では、選手たちがマイアミ・プロジェクトに関してラ・リーガから透明性や対話の欠如を感じていたことが動機であったと強調された。
裁判所によれば、この行動は、選手たちの労働条件や競技の公正性に直接影響を及ぼす議論から排除された後、選手たちが不満を表明するための象徴的な手段であった。
調停手続きの失敗
この法廷闘争は、スペインサッカー界の2つの統括団体間の意思疎通が断絶したことを受けて起きた。AFEのデビッド・アガンソ会長は12月、連盟間調停仲裁機関（SIMA）での調停会議に出席したが、テバス会長は目立った不在だった。
合意に至らなかったことを受け、リーグ側は本件を国家裁判所に提訴したが、今回、そこで敗訴した。
裁判所は、集団行動が勤務時間中に発生したことを認めたものの、抗議の継続時間がわずか10～15秒であったことから、これを違法なストライキとは見なせないとの判断を示した。
裁判官らは、マイアミでのエキシビションマッチの計画段階において、ラ・リーガが選手組合に十分な情報を提供していなかったことを指摘し、選手たちが象徴的な手段を通じて反対の意思を表明する必要性をさらに正当化した。
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ラ・リーガは闘いを続けると誓う
案の定、テバス氏とその運営陣はこの件をこのまま終わらせるつもりはまったくないようだ。ラ・リーガはすでに最高裁に上訴すると発表しており、その措置について「プロサッカーの分野におけるこれらの権利の範囲を明確にし、競技の健全性と映像権を適切に保護することを目的としている」と述べている。
判決を受けて発表した声明の中で、リーグは「判決そのものが、最も注目を集める時期に映像コンテンツの正常な制作に直接的な影響を及ぼした集団行動によって生じた、評判および経済面への影響を、立証された事実として認めている」と強調した。