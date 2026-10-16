ハビエル・テバスに処分の可能性！ レアル・マドリーの首脳陣を「ナチス・ドイツ」に例えたラ・リーガ会長が調査対象に

テバスは自身のSNSで公開した詳細な投稿で、物議を醸した自身の比較を正当化しようと、現欧州王者が世界中のファンに自らをどう伝えているかを批判した。クラブの公式メディアは、重要な文脈を意図的に省き、組織から不当な扱いを受けているという主張を支えるため、クラブを常に被害者として描いていると訴えた。

「レアル・マドリーの首脳陣は代弁者たちをオーケストラのように指揮し、レアル・マドリーTVが先頭に立って歌う。彼らの楽譜はいつも同じだ。都合のいいプレーを選び、不満を繰り返し、疑念をあおり、敵を指さす」 とテバスは元の投稿で記した。

さらにテバスは、ナチス政権の心理戦を構築したヨーゼフ・ゲッベルスに明確に言及。クラブのメディア戦略が、歴史上のあの暗黒期に用いられた、組織的に主張を繰り返し、敵を作り上げる手法を模倣していると示唆した。