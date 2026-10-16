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ハビエル・テバスに処分の可能性！ レアル・マドリーの首脳陣を「ナチス・ドイツ」に例えたラ・リーガ会長が調査対象に
CSD、テバスに対する法的措置を検討
スペインの高等スポーツ評議会（CSD）は現在、テバス氏の物議を醸した発言を受け、正式に介入するかどうかを検討している。スペインサッカー連盟（RFEF）の副会長も務めるラ・リーガ会長のテバス氏は金曜日、レアル・マドリーTVの編集方針を第三帝国がかつて用いたプロパガンダの手法になぞらえ、大きな波紋を呼んだ。
報道元の『マルカ』によると、CSDはテバス氏の公の場での言動が組織の規範に違反したかどうかを判断するため、法的枠組みを分析している。リーグ会長が処分を受ける可能性があるとの報道はスペインのスポーツ界に衝撃を与え、リーグの運営組織と、最も成功を収めた同リーグのクラブとの間ですでに悪化している関係をさらに緊張させている。
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テバス、レアル・マドリードTVのメディア戦略を痛烈批判
テバスは自身のSNSで公開した詳細な投稿で、物議を醸した自身の比較を正当化しようと、現欧州王者が世界中のファンに自らをどう伝えているかを批判した。クラブの公式メディアは、重要な文脈を意図的に省き、組織から不当な扱いを受けているという主張を支えるため、クラブを常に被害者として描いていると訴えた。
「レアル・マドリーの首脳陣は代弁者たちをオーケストラのように指揮し、レアル・マドリーTVが先頭に立って歌う。彼らの楽譜はいつも同じだ。都合のいいプレーを選び、不満を繰り返し、疑念をあおり、敵を指さす」 とテバスは元の投稿で記した。
さらにテバスは、ナチス政権の心理戦を構築したヨーゼフ・ゲッベルスに明確に言及。クラブのメディア戦略が、歴史上のあの暗黒期に用いられた、組織的に主張を繰り返し、敵を作り上げる手法を模倣していると示唆した。
レアル・マドリー、即時辞任を要求
サンティアゴ・ベルナベウ側の反応は迅速かつ断固としたものだった。クラブ首脳陣はテバスに対し、すべての役職を直ちに辞するよう要求した。レアル・マドリーは厳しい公式声明で、ラ・リーガ会長を「スペインサッカー界の害悪」と呼び、要職にとどまり続けることはもはや許されないと主張。テバスの発言は、その職責に求められる中立性と公平性が完全に欠けていることを示していると訴えた。
クラブは「テバスの度重なる言動は、その職責と相いれない中立性、敬意、公平性の欠如を示している」と表明した。レアル・マドリー首脳陣は、幹部職にある人物が加盟クラブとその経営陣の信用を傷つけるためにナチスとの比較を持ち出すことは「断じて容認できない」との考えを示した。
- AFP
ネグレイラ事件が火に油を注ぐ
クラブ側の反論で大きな争点となったのが、数カ月にわたりスペインサッカー界に影を落としているネグレイラ事件だ。レアル・マドリーは、バルセロナが元審判関係者に支払いを行ったとする重大な疑惑に目を向けるよりも、テバス会長がレアル・マドリーへの攻撃に力を注いでいることに懸念を示した。
激しさを増す応酬は、もはやクラブとリーグの単なる言い争いにとどまらず、政府による監督の対象となっている。CSDが職権でこの問題を調査することを決めたのは、当局がテバス会長の言動について、正式な介入を要する一線を越えた可能性があると考えていることを示唆している。
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