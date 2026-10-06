何十年にもわたる絆があったからこそ、サネッティは元代表チームメートにあえて連絡を取らなかった。アルゼンチンがベナンを迎えるブエノスアイレスでの感動的な別れに向け、準備する時間を確保してもらうためである。

2人の個人的な関係について、53歳のサネッティはこう説明した。「彼とはいつも素晴らしい関係を築いてきた。相互の敬意に基づき、ふさわしい場面で関わってきた。この特別なイベントを前に、私たちは話していない。それは彼に静かな時間を与えたかったからでもある。彼が受けるに値するあらゆる感情を味わい、国全体からの愛を受け取ってくれることを願っている」

象徴的な背番号10が残した不朽の遺産について問われると、サネッティは続けた。「彼は私たちに本当に多くのものを与えてくれた。どれほど厳しく戦わなければならなかったかを思えば、彼は誰にとってもレジリエンスの模範だ。彼は倒れては立ち上がり、ついには私たちを栄光へ導いた。国全体を一つにしたんだ」

キックオフ前にその象徴的存在と1分だけ話せるなら何を伝えるかと問われると、サネッティはこう明かした。「私はシンプルに『ありがとう』と言うだけだ。私たちにあらゆる感情を味わわせてくれたこと、献身、世界中で私たちを代表してくれた姿、常にすべてを出し尽くしてくれたこと、そして私たちの旗を可能な限り高く掲げてくれたことに感謝したい」