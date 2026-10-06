AFP
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ハビエル・サネッティ、粘り強いリオネル・メッシに敬意 別れの後はラウタロ・マルティネスがアルゼンチンを率いると支持
ザネッティ、世代を象徴するアイコンのメッシを称賛
アルゼンチンのレジェンド、サネッティがメッシに心のこもった賛辞を送り、その名手を世界的アイコンであるマラドーナと同じ高みへと位置づけた。インテル副会長は、2007年と2011年のコパ・アメリカを含め、ラ・プルガと37試合で同じピッチに立った。サネッティは、そのFWの並外れた才能が、代表キャリア初期の最初のトレーニングセッションからすぐに明らかだったと認めた。
- Latinpress
インテル副会長がレガシーを振り返る
イタリアの日刊紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、元インテル主将は、アルゼンチン代表で才能あふれるティーンエージャーだったメッシと初めて出会った頃を振り返った。
かつてのチームメートが持つ生まれながらの天賦の才に深い称賛を示したサネッティは、こう語っている。「彼はあまり多くを話さなかったのを覚えている。まだとても若かったが、それでもいつだって並外れていた。今、私の『プピ』財団の25周年を祝っている中で、彼の故郷ロサリオでの出来事を思い出す。マキシ・ロドリゲスと私は、ニューウェルズ・オールドボーイズのスタジアムでチャリティーマッチを企画した。4万人がいて、みんなレオのために集まっていた。彼はこうしたイベントにいつも快く協力し、支えてくれた。それもまた、彼がどんな人間かをよく物語っている」
そのFWに無限の可能性があると悟った瞬間を振り返り、さらにこう付け加えた。「それを理解するのに時間はかからなかった。最初のトレーニングセッションから、彼の違いは見て取れた。我々の代表を偉大にする存在になるのは明らかだった。ディエゴ（マラドーナ）の後、またひとりの天才が生まれた。そして再び、それが私たちの国からだった。信じられないことだ！」
不屈の名手は国全体を一つにした
何十年にもわたる絆があったからこそ、サネッティは元代表チームメートにあえて連絡を取らなかった。アルゼンチンがベナンを迎えるブエノスアイレスでの感動的な別れに向け、準備する時間を確保してもらうためである。
2人の個人的な関係について、53歳のサネッティはこう説明した。「彼とはいつも素晴らしい関係を築いてきた。相互の敬意に基づき、ふさわしい場面で関わってきた。この特別なイベントを前に、私たちは話していない。それは彼に静かな時間を与えたかったからでもある。彼が受けるに値するあらゆる感情を味わい、国全体からの愛を受け取ってくれることを願っている」
象徴的な背番号10が残した不朽の遺産について問われると、サネッティは続けた。「彼は私たちに本当に多くのものを与えてくれた。どれほど厳しく戦わなければならなかったかを思えば、彼は誰にとってもレジリエンスの模範だ。彼は倒れては立ち上がり、ついには私たちを栄光へ導いた。国全体を一つにしたんだ」
キックオフ前にその象徴的存在と1分だけ話せるなら何を伝えるかと問われると、サネッティはこう明かした。「私はシンプルに『ありがとう』と言うだけだ。私たちにあらゆる感情を味わわせてくれたこと、献身、世界中で私たちを代表してくれた姿、常にすべてを出し尽くしてくれたこと、そして私たちの旗を可能な限り高く掲げてくれたことに感謝したい」
- Getty Images Sport
最後の舞台を終え、新たなリーダーシップが浮上する
主将の代表での時代の終焉は、次の主要大会サイクルを前に、リオネル・スカローニ体制下で重要なリーダーシップの移行をもたらす。インテルFWラウタロが、このスーパースターの退場後にそのような大きな責任を担う準備ができているかと問われると、サネッティは明確にこう答えた。「ラウタロはすでにこの代表チームのリーダーであり、インテルだけでなく、多くのチームメートにとって大きな拠り所となっている。彼はこれからもアルゼンチン代表のユニフォームを着て歴史をつくり続けるだろうし、それに値する選手だ」
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