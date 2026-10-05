その後、話題はキブに移った。キブは現在、指導者として高い評価を築きつつある。スナイデルは、旧友が突然、自分のメッセージに返信できないほど重要な存在になったと冗談を飛ばした。

「冗談はさておき、彼はインテルの監督になるべくして生まれてきたように見えるし、クルヴァの下で選手たちと祝うために100メートルも走るとは思わなかった」とスナイデルは語った。「少し年は取ったが、心はいつも同じだ。

「どんな職業でも、ピッチで少しずつ学んでいくことがある。例えば、クリスティアンはこれほど長い中断が選手たちに与える影響を見極めなければならない。また、いつも逆転しなければならない状況にしないことも重要だ」