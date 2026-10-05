AFP
翻訳者：
「ハビエル・サネッティに少し似ている」 ウェズレイ・スナイデルがラウタロ・マルティネスのインテルへの尽きることのない忠誠心を称賛、3冠達成メンバーはクリスティアン・キヴに成功の期待を寄せる
スナイデルがトレントで語る
スナイデルが、イタリアのクラブにおける現状について自身の見解を示した。トレントで開催されたフェスティバル・デッロ・スポルトで語ったオランダ人のスナイデルは、サン・シーロにおける2人の重要人物を振り返った。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に応じ、エースFWマルティネスの影響について語った。元オランダ代表でもあるスナイデルは、かつてのチームメートであるキヴにも賛辞を送った。
スナイデルは、インテルの大きな成功を収めた時期にキヴと同じ更衣室を共有した。現在では、指導者としてキャリアを積み重ねるルーマニア人のキヴが、監督として明るい将来を約束された存在だと考えている。
- AFP
ラウタロ、インテルのレジェンドと比較される
スナイデルは、インテルの象徴的存在として前線を引っ張り続けるマルティネスに特別な賛辞を送った。同氏はこのアルゼンチン人FWとクラブの深い結びつきを強調し、その情熱を現代の偉大な選手になぞらえた。
「ラウタロは本当にインテルに恋をしている。少しサネッティのようだ」とスナイデルは説明した。「彼は恐ろしいストライカーの顔つきをしている。その時点ですでに半分ゴールを決めているようなものだ」
キヴは指導者になるべくして生まれた
その後、話題はキブに移った。キブは現在、指導者として高い評価を築きつつある。スナイデルは、旧友が突然、自分のメッセージに返信できないほど重要な存在になったと冗談を飛ばした。
「冗談はさておき、彼はインテルの監督になるべくして生まれてきたように見えるし、クルヴァの下で選手たちと祝うために100メートルも走るとは思わなかった」とスナイデルは語った。「少し年は取ったが、心はいつも同じだ。
「どんな職業でも、ピッチで少しずつ学んでいくことがある。例えば、クリスティアンはこれほど長い中断が選手たちに与える影響を見極めなければならない。また、いつも逆転しなければならない状況にしないことも重要だ」
- Getty Images Sport
将来を見据えて
マルティネスは今後、今季が進む中でインテルでの見事な得点ペースを維持することを目指すことになる。主将としての存在感と闘争心あふれるメンタリティーは、クラブが国内と欧州で抱く継続的な目標において引き続き極めて重要だ。29歳の同選手は今季好調を維持しており、公式戦5試合で4ゴール1アシストを記録している。
ただし、今週末にパルマ戦でインテルのユニホームを着る前に、マルティネスはアルゼンチン代表での任務に集中している。アルゼンチンはベナンとの一戦に臨む予定で、この試合はリオネル・メッシの代表チームでの別れの試合となる。
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