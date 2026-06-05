ハビエル・アギーレ監督の最後の采配：ワールドカップ開幕を前にしたメキシコ対セルビア戦の5つのポイント

トルカのネメシオ・ディエス・スタジアムで完売のメキシコ対セルビア戦を前に、ハビエル「バスコ」アギーレ監督は、エル・トリのワールドカップ初戦を控えるこの数日を不安で語ることを拒んだ。

自国開催のプレッシャーや期待、親善試合の微妙な線引きを知りつつ、彼は「希望」と語った。

とはいえ、まだ決まったわけではない。セルビア戦は6月11日の南アフリカ戦を前に、先発候補をテストできる最後の機会だ。アギーレ監督は、怪我から回復中のエドソン・アルバレス、サンティアゴ・ヒメネス、セサル・チノ・ウエルタ、アレクシス・ベガらの状態を見極めつつ、攻守のバランスを調整する必要がある。

「チームは身体的に非常に良い状態に到達している。今日、セルビアの映像を見ながら話したが、我々は身体的にも運動能力的にも、さらに精神的にも最高の状態にある。イマノル・イバロンド（メンタル＆リーダーシップコーチ）が今週、選手たちと何度か話し合いを持ったからだ。 選手たちは皆、私と同じように非常に興奮している。この経験をするのは全員が初めてで、この瞬間が訪れ、お祭りが始まるのが待ち遠しい」とアギレ監督は語った。

高まるチーム状態は本物だ。ここからの課題は、この勢いを実戦結果に結びつけることである。

セルビア戦では、エル・トリ（メキシコ代表）が攻撃の精度と役割を確認し、W杯開幕時にアギーレが信頼できるチーム像を最終チェックする。これは単なる親善試合ではない。真のプレッシャーが訪れる前の、最後のオーディションだ。

トルカで行われるこの試合で、GOALが注目する5つのポイントを紹介する。



