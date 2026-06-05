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ハビエル・アギーレ監督の最後の采配：ワールドカップ開幕を前にしたメキシコ対セルビア戦の5つのポイント

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南アフリカとのワールドカップ初戦を前に、セルビア戦はアギーレ監督が先発を確定し、攻撃力を磨き、フィダルゴ、ベガ、アルバラド、オチョアの課題に答える最後の機会だ。

トルカのネメシオ・ディエス・スタジアムで完売のメキシコ対セルビア戦を前に、ハビエル「バスコ」アギーレ監督は、エル・トリのワールドカップ初戦を控えるこの数日を不安で語ることを拒んだ。

自国開催のプレッシャーや期待、親善試合の微妙な線引きを知りつつ、彼は「希望」と語った。

とはいえ、まだ決まったわけではない。セルビア戦は6月11日の南アフリカ戦を前に、先発候補をテストできる最後の機会だ。アギーレ監督は、怪我から回復中のエドソン・アルバレス、サンティアゴ・ヒメネス、セサル・チノ・ウエルタ、アレクシス・ベガらの状態を見極めつつ、攻守のバランスを調整する必要がある。

「チームは身体的に非常に良い状態に到達している。今日、セルビアの映像を見ながら話したが、我々は身体的にも運動能力的にも、さらに精神的にも最高の状態にある。イマノル・イバロンド（メンタル＆リーダーシップコーチ）が今週、選手たちと何度か話し合いを持ったからだ。 選手たちは皆、私と同じように非常に興奮している。この経験をするのは全員が初めてで、この瞬間が訪れ、お祭りが始まるのが待ち遠しい」とアギレ監督は語った。

高まるチーム状態は本物だ。ここからの課題は、この勢いを実戦結果に結びつけることである。

セルビア戦では、エル・トリ（メキシコ代表）が攻撃の精度と役割を確認し、W杯開幕時にアギーレが信頼できるチーム像を最終チェックする。これは単なる親善試合ではない。真のプレッシャーが訪れる前の、最後のオーディションだ。

トルカで行われるこの試合で、GOALが注目する5つのポイントを紹介する。


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    エル・トリの攻撃の火花は、どこから生まれるのか？

    エル・トリの得点は、ラウル・ヒメネスとフリアン・キニョーネスの活躍次第だ。愛称「モリタ」の17歳、ジルベルト・モラが得点を挙げれば、メキシコ代表史上最年少のワールドカップ得点者となる。

    ただし、1958年に17歳239日で得点したペレの「最年少得点」記録は更新できない。 モラは2008年10月14日生まれで、2026年6月11日の南アフリカ戦では17歳240日になる。つまり、ペレより1日年上だ。

    だが、問題はモラだけではない。メキシコの攻撃の起点はどこなのか。

    セルビア戦では、アギーレ監督が開幕前に「エル・トリ」に自信を与える攻撃力を示したいはずだ。トルカで先発する選手たちは、得点機会を活かし、ボール支配を脅威へと変える責任を負う。

    ポルトガル、ベルギー、ガーナ、オーストラリアとの直近の試合では平均11.5本のシュートを放った。次はその質を高める番だ。

    セルビア戦では同数のチャンスを作りつつ、決定機をさらに増やすことが課題だ。トルカで起用される攻撃陣は、6月11日の先発メンバー入りを懸けて結果が求められる。

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  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    チームにおけるアルバロ・フィダルゴの役割を理解する

    アルバロ・フィダルゴがメキシコ代表で初出場する前から、ベガはキニョネスと同様に彼の代表入りを高く評価していた。

    「彼らはいずれもチームに大きな影響を与える選手だ。キニョネスとは何度も対戦し、その重要性を痛感してきた。メキシコで長くプレーしていることも大きい。フィダルゴもクラブ・アメリカで黄金期を築いた。この2人の才能を疑う者はいない」とベガはフォックス・スポーツに語った。

    アメリカ時代、フィダルゴの最大の支援者はジョナタン・ドス・サントスだった。代表では波乱もあったジョナタンだが、弟ジョバンニほど象徴的な場面は残せなかった。それでも2019年ゴールドカップ決勝、対アメリカ戦は今も重要な試合として記憶されている。

    その試合でジョナサンは、ボールコントロール、タイミング、決定力を示し、ヒメネスのバックヒールから決勝点を奪って1-0の勝利をもたらした。

    ただし、フィダルゴがジョナサンのキャリアをなぞる必要はない。重要なのは、彼の役割だ。代表がフィダルゴに求めるのは、すべてのボールを華麗に操ることではない。中盤と攻撃を結び、秩序をもたらし、ペースを上げるタイミングを見極めることだ。

    もしフィダルゴがあの決勝でジョナタンが示したような試合の支配力を身につければ、彼の価値は自明となる。彼は技術だけではない。緊迫した試合でメキシコ代表に冷静な司令塔をもたらす存在になり得るのだ。

    代表でそのスピードやスペース、責任感を理解するには出場時間が不可欠だ。クラブ・アメリカで5年間プレーした経験を生かし、フィダルゴは間もなく、なじみ深いエスタディオ・アステカでワールドカップを戦うチャンスを得るかもしれない。今度はエル・トリの緑のユニフォームを着て。

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    この若いセルビア代表は、どれほど手強いのか？

    チバスとティグレスを率いた経験を持つヴェリコ・パウノヴィッチがメキシコに帰還した。彼はメキシコサッカーの複雑さとリズム、そして「エル・トリ」の環境を熟知している。彼が率いるのは若いセルビア代表だが、それでもメキシコに苦戦を強いる可能性はある。

    ただし、今回のメンバーには同国屈指のスターが多数不在で、試合に独特の緊張感をもたらしている。次期代表を目指し意気込む若手が集まり、親善試合ながら妙な緊張関係が生じるかもしれない。

    注目はアンドリヤ・マクシモヴィッチ。ライン間で創造性を発揮する攻撃的MFだ。クラブ・ブルージュのアレクサンダル・スタンコヴィッチも中盤に加わる。コスタ・ネデリコヴィッチは深い位置からスピードとエネルギーをもたらす。

    メキシコにとっての教訓は明確だ。セルビアはベストメンバーではないが、W杯の重要な局面で「エル・トリ」を試すことができる。セットプレー、セカンドボール、フィジカル、守備集中力、トランジション――すべてが問われる。

    ボールを支配しても、奪取された瞬間に守備が緩めば、若さと意欲に満ちたセルビアに予想以上の苦戦を強いられるだろう。

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    未解決の問題

    ロベルト・“ピオホ”・アルバラドとベガは長年の親友だ。パサデナではお気に入りのメキシコのコリードを大音量で流しながらロッカールームに到着した。巧みなボールさばき、人柄、その場で思いつくジョーク――キャンプで二人の存在感は際立っている。

    アギーレ監督はその喜びがチームの雰囲気を支えると見る。だが、数字も必要だ。

    とはいえ、彼らの価値は数値化できない要素だけでは測れない。ゴール、アシスト、守備、責任感として表れる必要がある。2人は2021年東京五輪でメキシコ代表として銅メダルを獲得し、カタールW杯にも出場した。いま、新たなサイクルを迎え、彼らは問われている。リーダーとして振る舞えるか？

    答えは「ノー」かもしれない。2人とも、ロッカールームで声を張り上げるタイプのリーダーではないからだ。 しかし2025年クロージャーでトルカでプレーしたベガは、21試合で12ゴール10アシストをマークし、チームを優勝に導いた。この活躍が示したように、彼はプレーでリーダーシップを発揮できる。

    調子が良いとき、彼は試合を支配する。ライン間でボールを受け、DFを剥がし、狭いスペースで連係し、プレッシャーを個性に変える。課題は、代表でもそのパフォーマンスを継続できるかだ。

    一方、アルバラードは異なる価値を持つ。アギーレ監督は彼の献身性を評価。2025年CONCACAFネーションズリーグ準決勝カナダ戦では、序盤のシュートがジメネスの先制点を生んだだけでなく、ボールを持たない時間の動きでも存在感を示した。 アルフォンソ・デイヴィスと対峙した場面では、後方へ戻ってスペースを塞ぎ、CONCACAF屈指のスピードを持つ選手を前にしても右サイドが孤立しないよう守った。

    これがアルバラードが「エル・トリ」にもたらすバランスだ。ボールを持つときは攻撃に厚みを加え、プレスをかけるときは積極的に動き、守備の役割も嫌がらない。

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    この夏、アルバラードとベガの活躍はどれほど目立つだろうか？

    まもなく明らかになる。両者とも課題は同じだ。才能やチームワーク、人柄だけでは済まされない。2度目のワールドカップを控えるメキシコは、経験を結果に結びつける必要がある。

    アギーレ監督はグループステージで先発をどれだけ入れ替えるか。

    現時点では、グループステージでギジェルモ・オチョアが1試合でも先発する可能性は否定できない。

    アギーレは2010年もグループステージでラファエル・マルケス、ヘラルド・トラド、クアウテモック・ブランコの3人をそれぞれキャプテンに起用し、相手や状況に応じてスタメンとリーダーシップを柔軟に変更した。

    今回も、南アフリカ、韓国、チェコと特徴の異なる相手だけに、先発を変える可能性は高い。

    そのため、セルビア戦の重要性は高まっている。トルカでの先発と交代策を見れば、アギーレ監督の考えがさらに見えてくるはずだ。

    ギジェルモ・マルティネスが再びトップで先発すれば、このプーマスFWは本大会でも出場機会を得やすくなる。フィダルゴが好パフォーマンスを示せば、中盤の構図が変わる可能性もある。アルバラドやベガが有効なプレーを見せた場合、アギーレは「東京世代」にさらに信頼を置くようになるだろう。

    セルビア戦で疑問がすべて消えるわけではないが、6月11日のメンバー決定へどれほど近づいているかが見えてくるはずだ。

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