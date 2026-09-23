バレンシアは、トップチームの新監督としてアギーレと合意に達した。「エル・バスコ」の愛称で親しまれる同氏にとって、クラブレベルのサッカー界への迅速な復帰となる。スペインサッカー界の歴史において、最も信頼できる人物の一人として評価を築いてきた。クラブは公式声明で契約条件を確認し、このメキシコ人指揮官は今季終了まで加わり、クラブはさらに1シーズン契約を延長できるオプションを持つと明らかにした。アギーレは、シーズン序盤の不振と取締役会での大きな変化によって揺らいだチームの立て直しを託される。

67歳の新指揮官は、7試合を終えて勝ち点4でラ・リーガの下から2番目に沈むチームを引き継ぐ。この苦境により、前指揮官カルロス・コルベランは9月14日、悲惨な開幕1カ月を受けて解任された。







