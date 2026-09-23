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ハビエル・アギーレがラ・リーガに復帰！ ベテラン指揮官がバレンシア就任で合意し、スペインで7クラブ目の指揮へ
ベテラン指揮官がメスタージャに到着
バレンシアは、トップチームの新監督としてアギーレと合意に達した。「エル・バスコ」の愛称で親しまれる同氏にとって、クラブレベルのサッカー界への迅速な復帰となる。スペインサッカー界の歴史において、最も信頼できる人物の一人として評価を築いてきた。クラブは公式声明で契約条件を確認し、このメキシコ人指揮官は今季終了まで加わり、クラブはさらに1シーズン契約を延長できるオプションを持つと明らかにした。アギーレは、シーズン序盤の不振と取締役会での大きな変化によって揺らいだチームの立て直しを託される。
67歳の新指揮官は、7試合を終えて勝ち点4でラ・リーガの下から2番目に沈むチームを引き継ぐ。この苦境により、前指揮官カルロス・コルベランは9月14日、悲惨な開幕1カ月を受けて解任された。
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スペインサッカーで新記録を樹立
長年にわたる監督キャリアを通じて、新たにバレンシアの指揮官に就任した同監督は、CAオサスナ、アトレティコ・マドリー、レアル・サラゴサ、エスパニョール、レガネス、マジョルカといったラ・リーガのクラブを率いてきた。また、日本、アラブ首長国連邦、エジプト、メキシコではクラブと代表チームでの国際経験も有している。
その履歴書は、スペインでのこれまでの指揮で成し遂げた数々の注目すべき実績によって彩られている。スペインでの主な実績のひとつは、オサスナをUEFAチャンピオンズリーグ出場に導いたことだ。スペイン国外でも複数の大陸で成功を収めており、異なるフットボール文化の中でその適応力の高さを証明してきた。母国メキシコでは、パチューカでリーグ優勝（1999年）、CFモンテレイでCONCACAFチャンピオンズリーグ制覇（2021年）を果たしている。
組織的な変化の時期を乗り越える
今回の任命は、前指導体制の退任と経営陣の変化を受けて、ロス・チェが大きな過渡期にある中で行われた。クラブは、今週前半にお披露目された新スポーツディレクター、ブラウリオ・バスケスの下で、フットボール面でのアイデンティティ再構築を進めようとしている。アギーレは、困難な時期にあるクラブを立て直してきた実績と、スペインサッカーの複雑さを深く理解していることから、この移行期をピッチ上で率いる理想的な候補と見なされている。待ち受ける仕事は険しいものだが、このプロジェクトに対するメキシコ人指揮官の熱意が、契約交渉の迅速な決着を後押しした決定的要因だったと報じられている。アギーレは9月28日月曜日、メスタージャの会見場で新監督としてメディアにお披露目される予定だ。
- AFP
長期的なビジョンと即時の結果のバランスを取る
この契約形態は、クラブに安心感と柔軟性の両方をもたらすものだ。今季終了までの契約に延長オプションを付けることで、フロントは当面の残留争いに向けて実績ある指揮官を確保しつつ、長期的な協力関係へ発展する可能性も残した。アギーレは最初の7試合でわずか勝ち点4しか積み上げていないチームを引き継ぐことになり、新指揮官には即座に結果を出すことへの大きなプレッシャーがかかる。まずは正式なメディア向けお披露目に先立って予定されている初練習から、その責務が始まる。
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