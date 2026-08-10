Getty
翻訳者：
「ハネムーン期間は1試合だけ」 ユルゲン・クロップは家族からの警告を受け、ドイツ代表監督として特別扱いはされず、ドルトムントやリヴァプールとは異なる挑戦に直面する
元リヴァプール監督クロップがナーゲルスマンの後任に就任
その時点で、マージーサイドでの約9年を経たプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝監督は、指揮官としての重圧から離れて休養を取る時が来たと判断した。レッドブルでグローバルサッカー部門責任者の役職に就いた。
クロップは、ヨーロッパ各地や世界中で空席となったあらゆる主要ポストと結びつけられた。レアル・マドリーからサウジ・プロリーグまでその候補に挙がったが、本人は舞台裏で全体を統括する現状に満足していると主張していた。
しかし、代表チームのポストへ移る機会は断るにはあまりに魅力的だったようだ。ドイツは2026年ワールドカップでパラグアイに敗れ、ベスト32で敗退した後、SOSを発した。その敗戦がユリアン・ナーゲルスマンにとって最後の一撃となった。
クロップはDFBと4年契約で合意し、これにより欧州選手権の1サイクルと、2030年のFIFAの看板大会でもう一度指揮を執ることになる。彼はその契約を全うするためには家族をそっとしておく必要があると、母国メディアに警告した。
- Getty/GOAL
クロップは、結果によって即座に評価されることになると告げられた。
クロップが次のワールドカップを迎えることになるかどうかを問われた元ドイツ代表のハマンは、MrQ Casinoとの提携による取材で、GOALにこう語った。「彼は家族について話していた。なぜここで家族を持ち出したのかは分からない。誰も彼の家族に興味はないからだ。
「彼は結果で判断されることになる。私自身も、そしておそらく他の多くの人、あるいは全員が、ほかのどんな監督と同じように彼を判断するだろう。少しばかりのハネムーン期間はあるかもしれないが、それも1試合だけだろう！ 結局のところ重要なのは結果だ。結果が出なければ、サッカーの内容が良くなければ、彼は批判を受け止めなければならない。それは何も変わらない。
「彼が何を言ったのかは分かっている。あの発言の後に、どの記者もさらに質問しなかったことには驚いた。彼が本当に何を意味していたのかを問う追及の質問だ。だが私にとっては明らかだ。物事がうまくいっていない時には、彼もほかの誰もと同じように、判断され、批判されることになる。」
クロップは代表監督として成功できるのか？
ボルシア・ドルトムントを率いた時代にブンデスリーガ優勝を味わったクロップは、選手マネジメントの手腕とチームの結束を生み出す能力で広く知られるようになった。ただ、年に数回しか選手たちと仕事をしない環境では、そうしたメッセージを浸透させるのはより難しくなる。
クロップの資質を評価したハマンは、次のように付け加えた。「選手と毎日顔を合わせている時の方が、関係を築くのは簡単だと思う。さらに言えば、選手たちをしっかり見て、場合によってはプライベートで会って、自分が気にかけていることを伝え、彼らにそれを確信させることが重要になる。
「監督が時間を取って試合を見に行き、ミラノでもニューカッスルでもフランクフルトでもドルトムントでも、どこであれ試合後に彼らと食事に行く。そうした監督からの評価の示し方が鍵になると思う。
「なぜなら、君の言う通り、合宿中に関係を築くのはとても難しいからだ。なぜなら、代表戦の日程は今は変更されている。今は9月中旬に2週間半、あるいは3週間の中断があると思う。
「だが、そこには30人の選手がいる。だから、ほとんど不可能なんだ。あまりに多くのことが同時に進んでいる。メディア対応もしなければならない。フィジオやドクターが1人か2人の選手についていることもある。だから、全員とじっくり話す時間は単純にない。
「それだけに、シーズンが8月下旬に始まる今、その時間を作ることが重要だと思う。簡単ではない。決して簡単ではない。だが、彼の成功にとっては、選手との関係が明らかに鍵になると思う。そして、それは日常的に顔を合わせている時の方が、やはり少しやりやすい。」
- Getty Images
ネーションズリーグ＆EURO2028：クロップの初陣
クロップ監督は9月24日、UEFAネーションズリーグでオランダと対戦し、ドイツ代表監督としての初陣を迎える。その国内リーグ中断期間には4試合が組まれており、セルビアとギリシャ（2試合）とも対戦する。
ドイツ代表はグループA復帰を目指しており、クロップ監督には就任直後から流れを好転させる結果が求められる。また、ユーロ2028予選は2027年3月に開幕し、その組み合わせ抽選会は12月6日にベルファストで行われる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。