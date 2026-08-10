ボルシア・ドルトムントを率いた時代にブンデスリーガ優勝を味わったクロップは、選手マネジメントの手腕とチームの結束を生み出す能力で広く知られるようになった。ただ、年に数回しか選手たちと仕事をしない環境では、そうしたメッセージを浸透させるのはより難しくなる。

クロップの資質を評価したハマンは、次のように付け加えた。「選手と毎日顔を合わせている時の方が、関係を築くのは簡単だと思う。さらに言えば、選手たちをしっかり見て、場合によってはプライベートで会って、自分が気にかけていることを伝え、彼らにそれを確信させることが重要になる。

「監督が時間を取って試合を見に行き、ミラノでもニューカッスルでもフランクフルトでもドルトムントでも、どこであれ試合後に彼らと食事に行く。そうした監督からの評価の示し方が鍵になると思う。

「なぜなら、君の言う通り、合宿中に関係を築くのはとても難しいからだ。なぜなら、代表戦の日程は今は変更されている。今は9月中旬に2週間半、あるいは3週間の中断があると思う。

「だが、そこには30人の選手がいる。だから、ほとんど不可能なんだ。あまりに多くのことが同時に進んでいる。メディア対応もしなければならない。フィジオやドクターが1人か2人の選手についていることもある。だから、全員とじっくり話す時間は単純にない。

「それだけに、シーズンが8月下旬に始まる今、その時間を作ることが重要だと思う。簡単ではない。決して簡単ではない。だが、彼の成功にとっては、選手との関係が明らかに鍵になると思う。そして、それは日常的に顔を合わせている時の方が、やはり少しやりやすい。」