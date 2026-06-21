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「ハッピーバースデー、スウィーツ」――アーセナルとライオネッシーズのスター、リア・ウィリアムソンが、モデルの恋人エル・スミスの28歳の誕生日を祝うため、仲睦まじい写真を次々と公開した。
SNSでのロマンチックな誕生日のお祝い
厳しいリハビリの合間を縫い、ウィリアムソンは今週、個人的な節目を迎えた。スミスの28歳誕生日を祝し、アーセナル所属の彼女はインスタグラムにピッチ外の2ショットを投稿。「ハッピーバースデー、スウィーツ x」とシンプルながら温かいメッセージを添えた。
この投稿はファンやチームメイトの間ですぐ話題となり、女子サッカー界屈指の選手である彼女の私生活の一端を垣間見せた。ウィリアムソンにとって、このお祝いは、クラブでも代表でも怪我で出場が制限された悔しいシーズンの後に訪れた待望の喜びのひとときとなった。
- AFP
イングランド代表離脱後のコンディション管理
ピッチ外での祝賀ムードとは裏腹に、ウィリアムソンは試合にフル出場できるコンディションを取り戻すために戦っている。彼女はリハビリプログラムに取り組んでいたが、ハムストリングの負傷で代表チームを離脱。スペインとウクライナとの予選を控えたサリナ・ヴィーグマン監督は、ウェストハムのDFグレース・フィスクを招集した。
今季は序盤に欠場し、一度復帰したものの再離脱。アーセナルのスレガース監督と代表医療チームは、再発防止のため負荷を慎重に管理している。
アーセナルへの献身は揺るぎない
今シーズン、フィジカル面の試練が続く中でも、ウィリアムソンの北ロンドンでの長期的な将来は確固たるものとなっている。今年初めにクラブは、彼女がメドウ・パークで輝かしいキャリアを続けるため新契約に署名したと正式発表した。幼少期から「ガナーズ」で過ごしてきた彼女にとって、この契約で当面はチームの要であり続けることが保証された。
アーセナルは主力確保に積極的で、ステフ・キャトリーやキム・リトルらベテランとも新契約を結んだ。クラブ首脳は2026-27シーズンに国内と欧州のタイトル獲得を目指し、経験豊富なリーダー陣を残す方針を固めている。
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大逆転に期待
現在29歳の彼女は、次期シーズンに万全を期すため、現在のリハビリを完了することが最優先だ。2022年と2025年にイングランドを欧州選手権連覇に導いた実績から、自身に高い基準を課している。ワールドカップ予選を戦う「ライオネッス」の守備ラインでは、彼女の存在が不可欠とされている。 今月初め、スペインに0-4で敗れグループA3の2位となったイングランドは、10月にギリシャとのプレーオフに臨む。
彼女は今回の休養で、複数シーズンにわたる疲労を完全に癒やすつもりだ。契約問題も解決し、周囲のサポートも万全。怪我を克服し、アーセナルとイングランド代表での世界最高水準のパフォーマンスを取り戻すことに集中している。