厳しいリハビリの合間を縫い、ウィリアムソンは今週、個人的な節目を迎えた。スミスの28歳誕生日を祝し、アーセナル所属の彼女はインスタグラムにピッチ外の2ショットを投稿。「ハッピーバースデー、スウィーツ x」とシンプルながら温かいメッセージを添えた。

この投稿はファンやチームメイトの間ですぐ話題となり、女子サッカー界屈指の選手である彼女の私生活の一端を垣間見せた。ウィリアムソンにとって、このお祝いは、クラブでも代表でも怪我で出場が制限された悔しいシーズンの後に訪れた待望の喜びのひとときとなった。



