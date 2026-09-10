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「ハットトリックのヒーロー……それでも不満？」 12分間の猛攻後、エルメディン・デミロヴィッチがきちんと祝福を拒んだ理由
デミロヴィッチのハットトリックで欧州での完璧なスタートを決める
VfBシュトゥットガルトはクラブ創設133周年を迎えた一戦で、エルメディン・デミロヴィッチが決定力の高さを見せつける圧巻のパフォーマンスを披露し、ビキングFKに3-1で勝利した。ボスニア代表のデミロヴィッチはMHPアレーナで3ゴールすべてを挙げ、セバスティアン・ヘーネス監督率いるチームにとってチャンピオンズリーグのリーグフェーズへ理想的なスタートをもたらした。
シュトゥットガルトは慎重な立ち上がりを乗り越えて試合の主導権を握ると、20分にデミロヴィッチが均衡を破った。
その2分後、ズラトコ・トリピッチにカウンターから同点ゴールを許したものの、デミロヴィッチが前半のうちにさらに2点を加え、勝ち点3を決定づけた。
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夢の3冠達成に歓喜するストライカー
試合を決める活躍を見せた後、デミロヴィッチは、ブンデスリーガのクラブとして本命の立場を証明する助けになれたことへの満足感を示した。巧みなアンジェロ・シュティラーのパスを押し込んで1点目を決めると、その後は2度にわたって2トップの相棒デニズ・ウンダフと連係し、12分間でハットトリックを完成させた。
2点目はネット上部に突き刺し、3点目ではペナルティーエリア内で卓越した落ち着きとボールコントロールを示した。
「この勝利は、チャンピオンズリーグの戦いを始める上で素晴らしい形になった。勝ち点3を手にしたし、自分の3ゴールにも満足している」とデミロヴィッチは語った。
デミロビッチが守備面の改善を要求
自身の個人的な活躍と、チームが前半に見せた圧倒的な戦いぶりにもかかわらず、デミロヴィッチは浮かれることはなかった。FWは、ノルウェーからのビジターであるビキングが、特に後半のカウンターアタックで脅威となる場面を作ったことを認めた。
また、セバスティアン・ヘーネス監督の見解にも同調し、大会が進むにつれてチームは戦術面での規律をさらに磨く必要があると強調した。
「1つか2つの場面では、もっとうまくやれたことも分かっているし、守備への切り替えを引き締める必要がある」とデミロヴィッチは付け加えた。「ただ、全体としては今夜の目標を達成できた」
- Pressefoto Baumann
シュトゥットガルト、記念の勝利後に勢いを築く
ホームで勝ち点3を確保したシュトゥットガルトは、国内戦と欧州での戦いを並行する中でも、この好調を維持することに意識を向ける。
ウンダフは終盤にリードを広げる好機を逃したものの、ヘーネス監督のチームは試合終盤を効果的にコントロールし、そのまま勝利を締めくくった。
デミロヴィッチの決定力の高い好調ぶりは、今後さらに厳しさを増すリーグフェーズの戦いに臨むシュトゥットガルトにとって大きな後押しとなる。
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