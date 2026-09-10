VfBシュトゥットガルトはクラブ創設133周年を迎えた一戦で、エルメディン・デミロヴィッチが決定力の高さを見せつける圧巻のパフォーマンスを披露し、ビキングFKに3-1で勝利した。ボスニア代表のデミロヴィッチはMHPアレーナで3ゴールすべてを挙げ、セバスティアン・ヘーネス監督率いるチームにとってチャンピオンズリーグのリーグフェーズへ理想的なスタートをもたらした。

シュトゥットガルトは慎重な立ち上がりを乗り越えて試合の主導権を握ると、20分にデミロヴィッチが均衡を破った。

その2分後、ズラトコ・トリピッチにカウンターから同点ゴールを許したものの、デミロヴィッチが前半のうちにさらに2点を加え、勝ち点3を決定づけた。