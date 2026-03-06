エブラはキャリック監督を支持…批判のスコールズには苦言

エブラは、キャリックがオールド・トラッフォードで素晴らしい仕事をしてきたと断言し、元チームメイトたちに暫定監督を支持するよう促した。『ステーク』誌のインタビューで彼はこう語っている。

「ポール・スコールズのインスタグラムストーリーが偽物であってほしい。ハッキングされただけだと願うよ。正直言って、スコールジーならそういうことだって驚きじゃない。彼は僕がキャリアを通じて一緒にプレーした中で最も無口な選手だったから。今やメディアで彼は爆弾発言を連発している。マイケル・キャリックへの支援不足は本当に理解できない。彼は我々の一員であり、非常にうまくやっている」

「スコールジーだけでなく、ロイ・キーンやギャリー・ネヴィルからも否定的な分析が飛び出している。トップ4入りを目指している我々にとって、こうしたコメントは不要だ。だがテレビ業界で働く者には仕方ない。ポジティブではいられず、ネガティブでいなければならない。 人々は彼らが監督として成し遂げたことを忘れてはいけない。選手としてはレジェンドだが、監督としては大した仕事をしていない」