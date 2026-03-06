Getty Images Sport
エブラはキャリック監督を支持…批判のスコールズには苦言
エブラは結束を呼びかける
ユナイテッドのレジェンド、パトリス・エブラが元チームメイトのスコールズとギャリー・ネヴィルを痛烈に批判。暫定指揮官を務めるマイケル・キャリックへの敬意を示すよう要求した。フランス人選手のこの発言は、キャリック監督がクラブをチャンピオンズリーグ出場圏内に戻したにもかかわらず、最近の不振を受けて監督への厳しい批判が高まっている中で出たものだ。
緊張は、44歳のキャリック監督体制下で初の敗戦となったニューカッスル戦（1-2）後スコールズが皮肉を込めたSNS投稿をしたと報じられたことで頂点に達した。エブラは批判が公の場で行われたことに驚きを認め、現役時代の控えめな性格と現在のメディア対応のギャップを指摘した。
元チームメイトが言い争う
エブラは、キャリックがオールド・トラッフォードで素晴らしい仕事をしてきたと断言し、元チームメイトたちに暫定監督を支持するよう促した。『ステーク』誌のインタビューで彼はこう語っている。
「ポール・スコールズのインスタグラムストーリーが偽物であってほしい。ハッキングされただけだと願うよ。正直言って、スコールジーならそういうことだって驚きじゃない。彼は僕がキャリアを通じて一緒にプレーした中で最も無口な選手だったから。今やメディアで彼は爆弾発言を連発している。マイケル・キャリックへの支援不足は本当に理解できない。彼は我々の一員であり、非常にうまくやっている」
「スコールジーだけでなく、ロイ・キーンやギャリー・ネヴィルからも否定的な分析が飛び出している。トップ4入りを目指している我々にとって、こうしたコメントは不要だ。だがテレビ業界で働く者には仕方ない。ポジティブではいられず、ネガティブでいなければならない。 人々は彼らが監督として成し遂げたことを忘れてはいけない。選手としてはレジェンドだが、監督としては大した仕事をしていない」
暫定監督の実績
エブラは、元ミドルズブラ監督の実績が評論家陣から受けている評価以上に称賛に値すると主張した。彼はチームとサポーターに対し、現監督が指揮を執った初戦でマンチェスター・シティを2-0で下し、続くアーセナル戦でも3-2で勝利を収めた人物と、かつて同じロッカールームを共有した者たちが生み出す「雑音」を無視するよう促した。
元左サイドバックはネヴィルに対して最も辛辣な批判を浴びせた。解説者としての彼のバレンシアでの悲惨な期間（指揮を執った28試合でわずか10勝しか挙げられなかった）に言及している。
「ネヴィルにこう言ったんだ。『テレビで話すのは簡単だよ。バレンシアにいた時、彼らはパエリアを求めていたのに、君はフィッシュアンドチップスを出したんだ』とね」
「3カ月でクビになったんだ。そんな連中が監督の人生を台無しにするなんて、ちょっとやりすぎだ」
重要な時期へ
ユナイテッドは現在、プレミアリーグの過去5試合で3勝1分1敗の成績を収め、上位4位以内入りをかけて戦っている。キャリック率いるチームは現在、29試合で51ポイントを獲得。4位のアストン・ヴィラ（次節の対戦相手）と同ポイントで3位につけている。
