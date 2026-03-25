ハッカーがスタジアムへの入場禁止措置を変更したり、チケットを他人の名義に振り替えたりできる可能性があり、アヤックスが情報漏洩の被害に遭った

さらに、この侵害によりデジタルチケットシステムが侵害され、4万2000枚以上のシーズンチケットが危険にさらされました。ハッカーは、これらのチケットを容易に盗んで試合観戦に利用したり、完全に使用不能にしたり、あるいは今後の試合のチケットを別の名義人に割り当てたりすることができた可能性があります。この恐ろしい事態は、公共の安全や試合当日の運営に重大な脅威をもたらしました。この事態を受け、首都圏で行われる注目度の高い試合開催日に際し、サポーターのデータがどのように保護されているかについて、徹底的な見直しが行われています。