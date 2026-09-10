ライトは、FIFAの看板大会を共催したアメリカ代表で途中出場2試合に出場した。クラブレベルでは17ゴールを記録し、その勢いを持ってその大会に臨み、その活躍はコヴェントリーのチャンピオンシップ優勝にもつながった。

スカイブルーズは25年ぶりにイングランド1部へ戻ってきた。昇格を決める一線を越えるところまでチームを導いた指揮官はフランク・ランパードであり、多くの人がEFLの階段を上がった先で前向きな一歩が見られると予想していた。

しかし、コヴェントリーは2026-27シーズン開幕から3試合で勝ち点を得られず、すでに最下位へ沈んでいる。いまだ得点はなく、タイウォ・アウォニイらが攻撃面の負担を分担するために加えられている。

ライトも本来はその一員となるはずだったが、28歳のロサンゼルス出身FWは大腿四頭筋を痛め、3カ月間離脱する可能性がある。ウェスト・ミッドランズでの3シーズンで49得点を挙げたことでプレミアリーグ級の実力者と見なされている。