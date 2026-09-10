Getty
翻訳者：
ハジ・ライトがしなければならないこと。残酷な負傷によって、コヴェントリーでプレミアリーグの夢をかなえることを阻まれているアメリカ代表スターの現状
ライト、USMNTでのワールドカップ出場後に負傷
ライトは、FIFAの看板大会を共催したアメリカ代表で途中出場2試合に出場した。クラブレベルでは17ゴールを記録し、その勢いを持ってその大会に臨み、その活躍はコヴェントリーのチャンピオンシップ優勝にもつながった。
スカイブルーズは25年ぶりにイングランド1部へ戻ってきた。昇格を決める一線を越えるところまでチームを導いた指揮官はフランク・ランパードであり、多くの人がEFLの階段を上がった先で前向きな一歩が見られると予想していた。
しかし、コヴェントリーは2026-27シーズン開幕から3試合で勝ち点を得られず、すでに最下位へ沈んでいる。いまだ得点はなく、タイウォ・アウォニイらが攻撃面の負担を分担するために加えられている。
ライトも本来はその一員となるはずだったが、28歳のロサンゼルス出身FWは大腿四頭筋を痛め、3カ月間離脱する可能性がある。ウェスト・ミッドランズでの3シーズンで49得点を挙げたことでプレミアリーグ級の実力者と見なされている。
- Getty
ライトはプレミアリーグで通用する実力を備えていると見なされている
過去数度の移籍市場で寄せられた関心を退けてきたライトは、コヴェントリーとともにトップリーグへたどり着いた。その挑戦で最高のスタートを切る機会を負傷によって阻まれたことについて、かつてスカイブルーズでFWとしてプレーしたモリソンは、ベッティングサイトのレビューを提供するFreebets.comとの提携で、GOALにこう語った。「そういうことはよくある。
「ケガをしていなければ、準備もできていて、コンディションも良く、意欲にもあふれている。チャンピオンシップでいいシーズンを過ごして、ワールドカップにも行った。そうなれば『もう行ける。プレミアリーグで大きなインパクトを残してやる』という気持ちになる。でも、そこでケガをしてしまう。
「でも、彼はただ集中して、コンディションを戻すよう努めて、コヴェントリーのためにインパクトを残そうとするしかない。このシーズンを生き残るつもりなら、彼らには全員が必要になる。チーム全体の力が必要になるだろう」
ランパードはさらに戦術面での試行錯誤を行うのか？
ランパードは前節のマンチェスター・シティ戦で、4バックの守備ユニットから3センターハーフのシステムに戻した。シーズン序盤の出足の遅さを受け、チェルシーとイングランドのレジェンドにさらなる戦術的な調整が必要かと問われたモリソンは、こう語った。「そうかもしれない。だが、マンチェスター・シティ戦ではいくつかポジティブな兆候が見えたし、チャンスも数回つくっていた。そして別の日であれば、そのチャンスを決めて何かを持ち帰れていたかもしれない。
「残念なのは、シーズンが始まって、アーセナルと対戦することだと思う。誰もが本命と見ている相手だからね。マンチェスター・シティがコヴェントリーより上のチームなのは分かっている。だが、ハル戦は彼らにとって失望の結果だったと思う。ハル戦では勝ち点を取れなかった。そして自分たちと近い位置にいることになるチームからは、勝ち点を取らなければならない。
「だから今週末は非常に大きいと思う。今週末に重要な試合がある。勝ち点を取り始めなければならない。先延ばしにして勝ち点を取れず、代表ウィークに入るころまでに他のチームが勝ち点を積み上げ続ければ、その差はどんどん広がる。その差を埋めるのはとても難しい。
「だが、現時点でコヴェントリーにパニックの兆候があるとは思わない。マンチェスター・シティ戦には良い兆しがあったと思うが、それでも遅かれ早かれ勝ち点を取り始める必要がある」
- Getty
コヴェントリーの2026-27シーズン日程：リーグ戦とカップ戦が近づく
コヴェントリーは、最初のインターナショナルブレイクまでに3つの重要な試合を戦うことになる。今週末にはホームに戻ってブライトンを迎え撃つが、その一戦では何かしらの結果を持ち帰ることが極めて重要だ。
その後、カラバオカップ3回戦で地元のライバルであるアストン・ビラと対戦し、9月19日にはノッティンガム・フォレストの本拠地へ向かう。ライトも遠くからその試合を見守る一人となる見込みで、アメリカ人FWはプレーを強く望んでいるものの、不運な負傷からの回復を急ぐことはできないと理解している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。