フェイエノールトのジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、クラブとアニス・ハジ・ムサがここ数日の移籍騒動に終止符を打ったことを認めた。アルジェリア人ウインガーは、水曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦に向けた遠征メンバーに入った。

ハジ・ムサは2度にわたって遅刻したため、土曜日のNEC戦を欠場。ファン・ブロンクホルスト監督は、同選手は試合に集中できていなかったと述べていた。

この混乱の発端は、サウジアラビアのアル・イテハドから届いた数百万ユーロ規模のオファーだったが、必要な銀行保証を提示できなかったため、この話は破談となった。