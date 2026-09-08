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Alvino Hanafi

翻訳者：

ハジ・ムサにバルセロナ移籍のチャンス！ ファン・ブロンクホルスト、サウジ移籍破談後にウインガーを許す

バルセロナ 対 フェイエノールト
アニス ・ハジ ムーサ
G. van Bronckhorst
バルセロナ
フェイエノールト
チャンピオンズ リーグ

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、アニス・ハジ・ムサがバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦に向けてチームに再合流したことを認めた。アルジェリア人FWは、数百万ユーロ規模のアル・イテハド移籍が破談となった後、この問題を解決するためにチームメートに話をした。

  • ファン・ブロンクホルスト、ハジ・ムサ騒動に終止符を打つ

    フェイエノールトのジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、クラブとアニス・ハジ・ムサがここ数日の移籍騒動に終止符を打ったことを認めた。アルジェリア人ウインガーは、水曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦に向けた遠征メンバーに入った。

    ハジ・ムサは2度にわたって遅刻したため、土曜日のNEC戦を欠場。ファン・ブロンクホルスト監督は、同選手は試合に集中できていなかったと述べていた。

    この混乱の発端は、サウジアラビアのアル・イテハドから届いた数百万ユーロ規模のオファーだったが、必要な銀行保証を提示できなかったため、この話は破談となった。

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  • Anis Hadj MoussaGetty

    ウインガーが練習場のピッチでチームに向けて話す

    スペインで行われたフェイエノールトの試合前記者会見で、ファン・ブロンクホルストは、ハジ・ムサが自ら責任を引き受けることでチーム内での立場を取り戻した経緯を説明した。24歳のFWは火曜日のトレーニング中、自らチームメートに話をした。

    ファン・ブロンクホルストはハジ・ムサの試合当日の選択を容認できないものと見なした一方で、移籍市場が閉まった後の対応は称賛した。

    「彼はトレーニングピッチでグループに話をした」とファン・ブロンクホルストは述べた。「真剣な内容だったが、時折チームから笑いも起きた。これを過去のものにするには良いやり方だった」

  • カンプ・ノウでの一戦を前に順位は確定

    ファン・ブロンクホルスト監督は、日曜日の内部での話し合いを経て、チーム全体とコーチングスタッフが一丸となって前に進んでいると強調した。さらに同監督は、ハジ・ムサが依然として重要な戦力であり、大一番を決定づけることができる存在だと改めて述べた。

    フェイエノールトは、17歳でデビューを迎えるジェライノ・スハーケンを帯同メンバーに含めてスペインへ向かった一方、リース・ネルソンは負傷のためメンバー外となった。

    「その契約がまとまらなかった時、彼は気持ちを切り替えた」とファン・ブロンクホルスト監督は付け加えた。「彼にとって、ピッチで実力を示すのにこれ以上の試合はない」

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  • imago-sport-1082608260.jpgZUMA Press Wire

    バルセロナ戦に焦点が移る

    ハジ・ムサは全体練習に復帰しており、水曜夜のカンプ・ノウでのスペインの強豪戦で起用される可能性がある。

    フェイエノールトは、直近の国内リーグでのNEC戦勝利を、チャンピオンズリーグのグループステージ初戦での力強いパフォーマンスにつなげたい考えだ。

    ファン・ブロンクホルスト監督と選手たちは、欧州での戦いをスタートさせるにあたり、ピッチ上のプレーだけに集中し続けることを目指す。

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