ハサン・サリハミジッチが以前から獲得を希望していた選手だ：FCバイエルンは、驚きの2人同時獲得に向けて動いているようだ

6年の月日が流れ、25歳になったデストが、ついにFCバイエルンへ加入する見込みだ。バルセロナでは一時レギュラーを獲得したが、怪我と競争により1年半で立場を失った。

2シーズン後にACミランへレンタル移籍したが適応できず、PSVアイントホーフェンへ移った。2024年夏、契約満了で移籍金ゼロでPSVへ完全移籍。しかしレンタル中の2024年4月、前十字靭帯断裂で長期離脱し、復帰は2025年3月だった。 復帰後はすぐにレギュラーに返り咲き、昨季のエールディヴィジで8アシスト2得点を記録し、連覇を狙うチームで不可欠な存在となった。

2028年まで契約が残るため、移籍金は2000万～2500万ユーロになると報じられている。 ただし、バイエルンはまずPSVのサイバリ獲得を優先。モロッコ代表とは合意済みで、クラブ間交渉が進んでいる。移籍金は4800万ユーロと報じられる。

サイバリの移籍が成立すれば、FCBはまず選手を売却し、その資金でデストの獲得を目指す。特にトッテナムにレンタル中のジョアン・パルヒニャなどが売却候補とされている。