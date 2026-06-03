ハサン・サリハミジッチが以前から獲得を希望していた選手だ：FCバイエルンは、驚きの2人同時獲得に向けて動いているようだ

『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、サイバリに加え、セルジーノ・デストも再びドイツの最多優勝クラブの獲得候補に挙がっている。左右両サイドバックをこなす彼は2020年夏にミュンヘンを訪問し、移籍間近とされたが、最終的にはアヤックスからバルセロナへ移籍した。
当時、デストはAP通信に「バイエルンではなくバルセロナを選んだのは、簡単な決断ではなかったが、バルセロナは私の夢のクラブだからだ」と語った。
『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、サイバリに加え、セルジーノ・デストも再びドイツの最多優勝クラブの獲得候補に挙がっている。左右両サイドバックをこなす彼は2020年夏にミュンヘンを訪問し、移籍間近とされたが、最終的にはアヤックスからバルセロナへ移籍した。
当時、デストはAP通信に「バイエルンではなくバルセロナを選んだのは、簡単な決断ではなかったが、バルセロナは私の夢のクラブだからだ」と語った。
6年の月日が流れ、25歳になったデストが、ついにFCバイエルンへ加入する見込みだ。バルセロナでは一時レギュラーを獲得したが、怪我と競争により1年半で立場を失った。
2シーズン後にACミランへレンタル移籍したが適応できず、PSVアイントホーフェンへ移った。2024年夏、契約満了で移籍金ゼロでPSVへ完全移籍。しかしレンタル中の2024年4月、前十字靭帯断裂で長期離脱し、復帰は2025年3月だった。 復帰後はすぐにレギュラーに返り咲き、昨季のエールディヴィジで8アシスト2得点を記録し、連覇を狙うチームで不可欠な存在となった。
2028年まで契約が残るため、移籍金は2000万～2500万ユーロになると報じられている。 ただし、バイエルンはまずPSVのサイバリ獲得を優先。モロッコ代表とは合意済みで、クラブ間交渉が進んでいる。移籍金は4800万ユーロと報じられる。
サイバリの移籍が成立すれば、FCBはまず選手を売却し、その資金でデストの獲得を目指す。特にトッテナムにレンタル中のジョアン・パルヒニャなどが売却候補とされている。
デスト獲得で、FCBは噂される2つの補強課題を同時に解決できる。 右SBでは当初、コンラート・ライマーの控え兼ライバル獲得が検討されたが、最近はライマーとの契約延長が濃厚だ。一方で、左SBアルフォンソ・デイヴィスのコンディションに懸念がある。
高額契約延長で数年間は主力として期待されたが、昨年負った前十字靭帯断裂の影響で昨季は筋肉系の怪我を繰り返し、本来のパフォーマンスを発揮できなかった。 5月には太腿裏を痛め、地元開催のW杯初戦も絶望的だ。
代役候補には、今季アイントラハト・フランクフルトで数少ない光明だったナサニエル・ブラウンが挙げられる。彼はホーム開催のW杯でも注目される見込みだ。報道では、移籍金は少なくとも6000万ユーロとされている。
補強候補として、インテル・ミラノのヤン・ビセックとマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルがバイエルンと噂されている。2人ともセンターバックが本職だが、サイドバックもできる（ビセックは右、グヴァルディオルは左）。
ただし、移籍金はデストより大幅に高額だ。来夏、キム・ミンジェと伊藤宏樹に適切なオファーが届き、2人の控えCBが同時に退団すれば、デストよりビセックやグヴァルディオルのタイプの方がバイエルンにとって魅力的になる可能性がある。