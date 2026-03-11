ハザード：「ビニシウスが30歳で引退しても驚かない」

「今では、ピッチ外での行動や受けた扱いについて、試合での貢献よりも多く語られている。 人々は、彼がどれほど素晴らしい選手であるかを忘れてしまっている」とアザールは説明する。「こうしたことが彼に重くのしかかっているはずだ。サッカーのことだけを考えてピッチに立つのは、決して容易なことではないだろう。30歳になったときに、引退する、サッカーを辞めると言ったとしても、私はまったく驚かない。いずれにせよ、何も変わらないのだから」と、アザールは公共放送RTBFのインタビューで説明している。

ブラジル人フォワードをしばしば取り巻く論争にもかかわらず、アザールは彼の中に自分とよく似た考え方を認めている。「彼は単にサッカーが好きで、プレーすることが好きで、ただ楽しみたいだけの人だ。私がピッチに立っていた頃と少し似ている」。

しかし、もし彼にアドバイスをするなら、元ベルギー代表スターは慎重さを勧めるだろう。「『気をつけて』と言うだろうね。自分のやりたいようにプレーしていいけど、気をつけて。みんなは君を待ち構えている。プレーを続けて、楽しんで、真のサッカーファンを楽しませてあげて」