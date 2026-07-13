ハザードが帰ってきた！元チェルシーのスター選手の弟がフランスのクラブと契約

レンズはアザールをフリー移籍で獲得し、2028年まで契約を結んだ。33歳の彼はアンデルレヒトとの契約満了でフリーエージェントとなっていた。10代で同クラブの「ラ・ガイエット」アカデミーに入団した彼にとって、今回の加入は原点回帰の瞬間だ。

2012年に兄エデンとともにチェルシーへ移籍し、その後ボルシア・メンヒェングラートバッハやボルシア・ドルトムントで実績を残した。今回、リーグ2でプロデビューした古巣に復帰し、チームに豊富な経験を注入する。



