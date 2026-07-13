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Celtic FC v Real Madrid: Group F - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ハザードが帰ってきた！元チェルシーのスター選手の弟がフランスのクラブと契約

移籍情報
エデン・アザール
トルガン・アザール
ランス
リーグ・アン

トーガン・アザールがアンデルレヒトを退団し、幼少期を過ごしたランスへ正式に復帰。長期契約を結んだ。元チェルシー、レアル・マドリードのレジェンド、エデン・アザールの弟であるベルギー代表は、プロデビューから14年ぶりにスタッド・ボラール＝デレリスに戻る。

  • ハザードの凱旋

    レンズはアザールをフリー移籍で獲得し、2028年まで契約を結んだ。33歳の彼はアンデルレヒトとの契約満了でフリーエージェントとなっていた。10代で同クラブの「ラ・ガイエット」アカデミーに入団した彼にとって、今回の加入は原点回帰の瞬間だ。

    2012年に兄エデンとともにチェルシーへ移籍し、その後ボルシア・メンヒェングラートバッハやボルシア・ドルトムントで実績を残した。今回、リーグ2でプロデビューした古巣に復帰し、チームに豊富な経験を注入する。


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  • レカ、経験豊富な新戦力を歓迎

    この移籍は、レンズのスポーツディレクター、ジャン＝ルイ・レカにとって大きな成果だ。彼はクラブ公式サイトで、欧州大会を控えるチームに、アカデミー出身の「正真正銘の選手」が戻ってきたことを喜んだ。

    レカ氏は「クラブOBが戻るのは象徴的で、特に『ラ・ガイエット』育ちの彼にとっては大きい。トーガンはクラブ戦522試合、欧州大会64試合、代表47キャップの経験を持ち、CL復帰を目指す我々にとって大きな戦力だ」と語った。


  • ヨーロッパのトップリーグを駆け抜けたキャリア

    チェルシーで出場機会を得られず、2013年にズルテ・ワレヘムへ移籍したアザールは、14ゴール16アシストの活躍で2014年1月にベルギー年間最優秀選手賞を受賞した。 2015年にメンヒェングラートバッハに完全移籍し、5シーズン活躍。2019年にはボルシア・ドルトムントに移り、ブンデスリーガ2位とDFBポカール優勝に貢献した。 2018年と2022年のW杯、ユーロ2020ではベルギー代表として出場。2022-23シーズンはPSVへのレンタル移籍中に国内カップ優勝を経験した。



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  • Thorgan Hazard holding his new RC Lens jersey number 9 during his official presentation.RC Lens / Adecco

    あの有名な9番に戻って

    ハザードは2023年にアンデルレヒトへ加入。2024年に膝の重傷で8か月離脱したが、2025-26シーズンはベルギーリーグで20ゴールに絡む活躍を見せ、ハットトリックや月間MVPも獲得。クラブのクロキー・カップ決勝進出に貢献した。

    シーズン通算36試合13得点を記録した活躍が評価され、レンズへの復帰を決めた。同クラブのチャンピオンズリーグ復帰にあたり、背番号9を付ける。