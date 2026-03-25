Goal.com
ライブ
hasa napoliGetty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

ハサの状況とナポリの計画：コンテ監督にとって有用となり得る新たなヴェルガラ

ナポリ
カッラレーゼ
セリエ B
セリエ A
ルイス・ハサ

コンテ監督率いるナポリの未来に向けて、新たな才能が育っている。

ルイス・ハサは新たなヴェルガーラとなるか？ナポリでは、カラレーゼで活躍し、かつてアズーリがユヴェントスから引き抜いたこの攻撃的ミッドフィールダーを呼び戻す計画が始まった。セリエBで主役級の活躍を見せた今シーズン、U-19欧州選手権で代表チームでもその才能をすでに示していた2004年生まれのこの選手に対し、セリエAの半数のクラブが情報を求めている。

  • ユヴェントスからレッチェを経てナポリへ。コンテ監督率いるチームには貢献できなかったものの、スクデットを獲得した経験に加え、カラレーゼへのレンタル移籍は、ハサを新たな選手へと変貌させるきっかけとなった トスカーナで、この22歳の選手は成長の過程を完遂し、洗練されたプレーと独創性を兼ね備えたセカンドストライカー／攻撃的ミッドフィールダーとして、カラブロ監督の3-5-2システムに完璧に溶け込み、現代的なインサイドミッドフィールダーへと変貌を遂げた。 前線への切り込み、走り込み、守備への戻り、ゴール、そして存在感。ハサはセリエBで最も決定力のある選手の一人となった。出場した25試合でミッドフィールダーとして5ゴール3アシストを記録した事実が、それを物語っている。

    • 広告

  • 急激な成長ぶりこそが、彼とその才能について常に語られてきた称賛を裏付けている。ユヴェントスのユース時代におけるイルディズとの連携プレーから、セリエBでの成長を経て、そして近いうちに叶えたいと願う夢――セリエAデビュー。それはただ延期されたに過ぎない。


    プロ・ヴェルチェッリとレッジャーナへのレンタル移籍を経て成長し、ナポリ復帰後に爆発的な活躍を見せたヴェルガラの成功例に続き、アズーリ（ナポリ）は、ハサを再びレンタル移籍させるか、本拠地へ呼び戻すかという難しい決断を迫られることになるこの選択は、彼だけでなくラオ（バーリで輝きを放っているもう一人の大物）にも関わるものだ。両者とも来季はトップチームに合流する可能性があり、コンテ監督が再び3つの戦線（リーグ戦、カップ戦、ヨーロッパ戦）を戦うための戦力を補強することになる。数ヶ月後、カステルヴォルトゥルノには、2人の隠れた逸材が帰ってくるかもしれない。

セリエ B
カッラレーゼ crest
カッラレーゼ
CAR
スペツィア crest
スペツィア
SPE
セリエ A
ナポリ crest
ナポリ
NAP
ACミラン crest
ACミラン
MIL