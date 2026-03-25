ルイス・ハサは新たなヴェルガーラとなるか？ナポリでは、カラレーゼで活躍し、かつてアズーリがユヴェントスから引き抜いたこの攻撃的ミッドフィールダーを呼び戻す計画が始まった。セリエBで主役級の活躍を見せた今シーズン、U-19欧州選手権で代表チームでもその才能をすでに示していた2004年生まれのこの選手に対し、セリエAの半数のクラブが情報を求めている。
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ハサの状況とナポリの計画：コンテ監督にとって有用となり得る新たなヴェルガラ
ユヴェントスからレッチェを経てナポリへ。コンテ監督率いるチームには貢献できなかったものの、スクデットを獲得した経験に加え、カラレーゼへのレンタル移籍は、ハサを新たな選手へと変貌させるきっかけとなった。 トスカーナで、この22歳の選手は成長の過程を完遂し、洗練されたプレーと独創性を兼ね備えたセカンドストライカー／攻撃的ミッドフィールダーとして、カラブロ監督の3-5-2システムに完璧に溶け込み、現代的なインサイドミッドフィールダーへと変貌を遂げた。 前線への切り込み、走り込み、守備への戻り、ゴール、そして存在感。ハサはセリエBで最も決定力のある選手の一人となった。出場した25試合でミッドフィールダーとして5ゴール3アシストを記録した事実が、それを物語っている。
急激な成長ぶりこそが、彼とその才能について常に語られてきた称賛を裏付けている。ユヴェントスのユース時代におけるイルディズとの連携プレーから、セリエBでの成長を経て、そして近いうちに叶えたいと願う夢――セリエAデビュー。それはただ延期されたに過ぎない。
プロ・ヴェルチェッリとレッジャーナへのレンタル移籍を経て成長し、ナポリ復帰後に爆発的な活躍を見せたヴェルガラの成功例に続き、アズーリ（ナポリ）は、ハサを再びレンタル移籍させるか、本拠地へ呼び戻すかという難しい決断を迫られることになる。 この選択は、彼だけでなくラオ（バーリで輝きを放っているもう一人の大物）にも関わるものだ。両者とも来季はトップチームに合流する可能性があり、コンテ監督が再び3つの戦線（リーグ戦、カップ戦、ヨーロッパ戦）を戦うための戦力を補強することになる。数ヶ月後、カステルヴォルトゥルノには、2人の隠れた逸材が帰ってくるかもしれない。