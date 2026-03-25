ハサの状況とナポリの計画：コンテ監督にとって有用となり得る新たなヴェルガラ

急激な成長ぶりこそが、彼とその才能について常に語られてきた称賛を裏付けている。ユヴェントスのユース時代におけるイルディズとの連携プレーから、セリエBでの成長を経て、そして近いうちに叶えたいと願う夢――セリエAデビュー。それはただ延期されたに過ぎない。





プロ・ヴェルチェッリとレッジャーナへのレンタル移籍を経て成長し、ナポリ復帰後に爆発的な活躍を見せたヴェルガラの成功例に続き、アズーリ（ナポリ）は、ハサを再びレンタル移籍させるか、本拠地へ呼び戻すかという難しい決断を迫られることになる。 この選択は、彼だけでなくラオ（バーリで輝きを放っているもう一人の大物）にも関わるものだ。両者とも来季はトップチームに合流する可能性があり、コンテ監督が再び3つの戦線（リーグ戦、カップ戦、ヨーロッパ戦）を戦うための戦力を補強することになる。数ヶ月後、カステルヴォルトゥルノには、2人の隠れた逸材が帰ってくるかもしれない。