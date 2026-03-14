「ドロに起きたことは裏切りだった。もしそれがホルヘ・メンデス（数多くのスター選手を擁する著名なエージェント、編集部注）の仕業だったなら、あのハゲ男のように物事は進まなかったはずだ。 それは恥ずべきことであり、卑劣な裏切りだった」と、ラポルタは1990年から1998年まで、そして2000年から2001年までFCバルセロナでプレーしたヒハンテス・デ・ラ・ペーニャを激しく非難した。「彼はバルセロナでの経歴ゆえにエージェントになっている。クラブとは特別な関係があったのだ。私はそれを卑劣な裏切りだと考えた。」 デ・ラ・ペーニャは現在、ガビとエリック・ガルシアという、バルサの現役選手2人を担当している。

ラポルタはさらにこう続けた。「PSGの会長とは、実利的な関係を築いてきた。バルセロナとの友好関係を維持するために、より多くの資金が投入された。そのことには感謝している。ハンスィには同情した。彼（ドロ）は、バルセロナがより多くの投資を行ってきた、それに見合うだけの価値がある選手たちを犠牲にして、トップチームでの役割を与えられたのだ。」