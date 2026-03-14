超新星ドロ・フェルナンデスが冬の移籍市場でFCバルセロナを離れ、パリ・サンジェルマンへ移籍したことについて、バルサのジョアン・ラポルタ会長は、この移籍の黒幕だと見なしている彼の代理人で元バルサ選手のイバン・デ・ラ・ペーニャを非難している。
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「ハゲの卑劣な裏切り」：FCバルセロナの移籍にジョアン・ラポルタが激怒
「ドロに起きたことは裏切りだった。もしそれがホルヘ・メンデス（数多くのスター選手を擁する著名なエージェント、編集部注）の仕業だったなら、あのハゲ男のように物事は進まなかったはずだ。 それは恥ずべきことであり、卑劣な裏切りだった」と、ラポルタは1990年から1998年まで、そして2000年から2001年までFCバルセロナでプレーしたヒハンテス・デ・ラ・ペーニャを激しく非難した。「彼はバルセロナでの経歴ゆえにエージェントになっている。クラブとは特別な関係があったのだ。私はそれを卑劣な裏切りだと考えた。」 デ・ラ・ペーニャは現在、ガビとエリック・ガルシアという、バルサの現役選手2人を担当している。
ラポルタはさらにこう続けた。「PSGの会長とは、実利的な関係を築いてきた。バルセロナとの友好関係を維持するために、より多くの資金が投入された。そのことには感謝している。ハンスィには同情した。彼（ドロ）は、バルセロナがより多くの投資を行ってきた、それに見合うだけの価値がある選手たちを犠牲にして、トップチームでの役割を与えられたのだ。」
ハンス・フリック、フェルナンデスの移籍に「失望」
フェルナンデスは前回の移籍期間中に移籍を希望しており、その直後にPSGへの移籍が実現した。フランスの首都を本拠地とする同クラブは、600万ユーロ強の契約解除条項を行使した。バルセロナはそれ以前、本来なら2027年まで有効な契約を何としても延長しようと試みたが、成功しなかった。また、ボルシア・ドルトムントも一時、この18歳の選手に関心を示していたとされる。
移籍が決まった直後、ラポルタ会長は不満を露わにした。「驚くべきことに、彼の代理人から『合意した内容を履行できない』と通告された」 ハンス・フリック監督も、決して喜んでいる様子ではなかった。「私はドロを愛していた。だから当然、失望している。だが、これがサッカーというものだ。我々は彼の決断を尊重しなければならない。失望している。彼もそれを知っているが、私はこの若者を本当に愛していた。彼にもここには輝かしい未来があった。彼は別の決断を下した。私はそれを尊重する。これがサッカーというものだ。」
移籍以来、フェルナンデスはチャンピオンズリーグ王者のPSGで公式戦6試合に出場し、合計221分間ピッチに立った。この攻撃的ミッドフィールダーのPSGとの契約は2030年までとなっている。
ドロ・フェルナンデス：2025/26シーズンのPSGでの成績
ゲーム 6 ゴール 0 アシスト 0 出場時間 221