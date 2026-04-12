ハキミの惨事とリビアのスター選手の事件……リヴァプール対パリ・サンジェルマン戦に「二流」のワールドカップ級審判

UEFAは本日日曜、リヴァプール対パリ・サンジェルマンの主審にイタリア人のマウリツィオ・マリアーニ氏（44歳）を指名したと発表した。

マリアーニ氏はチャンピオンズリーグで17試合（今季6試合）を裁いた経験を持つ。

今季は両チームの試合をすでに担当し、リーグ戦ではリバプールがアトレティコ・マドリードを3-2で下した一戦を裁いた。

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また、パリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた試合も担当。この試合では、ルイス・ディアスがアシュラフ・ハキミの足首に危険なタックルで一発退場となり、ハキミは2025年アフリカネイションズカップを危うく欠場するところだったが、間に合って回復した。

昨季は準々決勝1stレグでパリがアストン・ヴィラを3-1で下した一戦も担当した。

また、プレーオフのモナコ対ベンフィカ戦では、相手への警告を求めただけでリビア人選手ムアタス・ムサラティ（現ヘラス・ヴェローナ）に即座にレッドカードを提示し、その厳格さが話題になった。