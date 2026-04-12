ハキミの惨事とリビアのスター選手の事件……リヴァプール対パリ・サンジェルマン戦に「二流」のワールドカップ級審判

来週火曜夜、アンフィールドでチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、リヴァプール対パリ・サンジェルマンが行われる。
この大一番の主審には、物議を醸すイタリア人審判が選ばれた。
第1戦はパルク・デ・プランスで行われ、ホームのPSGが2-0で勝利した。
来週火曜夜、アンフィールドでチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、リヴァプール対パリ・サンジェルマンが行われる。
この大一番の主審には、物議を醸すイタリア人審判が選ばれた。
第1戦はパルク・デ・プランスで行われ、ホームのPSGが2-0で勝利した。
UEFAは本日日曜、リヴァプール対パリ・サンジェルマンの主審にイタリア人のマウリツィオ・マリアーニ氏（44歳）を指名したと発表した。
マリアーニ氏はチャンピオンズリーグで17試合（今季6試合）を裁いた経験を持つ。
今季は両チームの試合をすでに担当し、リーグ戦ではリバプールがアトレティコ・マドリードを3-2で下した一戦を裁いた。
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また、パリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた試合も担当。この試合では、ルイス・ディアスがアシュラフ・ハキミの足首に危険なタックルで一発退場となり、ハキミは2025年アフリカネイションズカップを危うく欠場するところだったが、間に合って回復した。
昨季は準々決勝1stレグでパリがアストン・ヴィラを3-1で下した一戦も担当した。
また、プレーオフのモナコ対ベンフィカ戦では、相手への警告を求めただけでリビア人選手ムアタス・ムサラティ（現ヘラス・ヴェローナ）に即座にレッドカードを提示し、その厳格さが話題になった。
マリアーニは厳しいシーズンを送った。昨年10月25日のナポリ対インテル戦（3-1）で誤審があり、イタリアサッカー連盟から一時的にセリエBへの降格処分を受けた。 ヘンリク・ムヒタリアンがジョヴァンニ・ディ・ロレンツォに対して犯した軽微なファウルをPKと判定し、「ネラッツーリ」の怒りを買った。イタリア審判責任者のジャンルカ・ロッキらから激しい批判を受けた。
この一件でマリアーニは翌週末の試合の主審を剥奪され、イタリアメディアから厳しい批判を受けた。
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彼は、6月11日～7月19日開催の2026年ワールドカップ審判団に選ばれた。
この試合では、ダニエレ・ペンドーニとアルベルト・テグニが副審、マッテオ・マルケッティが第4審判を務める。VARはマルコ・デ・ピエロ、アシスタントはアレッサンドロ・デ・パオロが担当する。