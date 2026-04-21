コモでの第1戦は0-0。9日前のリーグ戦ではホームのコモがインテルに2-0から3-4で逆転負け。1985/86のカップ準決勝ではサンプドリアに敗れた。

イグナシ・ファン・デル・ブレムプトのアシストからマルティン・バトゥリーナ（32分）、ルーカス・ダ・クーニャ（48分）が得点を挙げた。 終盤はハカン・チャルハノグルが2得点（69分、86分）とペタル・スシッチ（89分）の3点目をアシストし、インテルが逆転した。