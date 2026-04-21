元ドイツU-21代表のマルク・オリバー・ケンプフを先発させたロンバルディアのチームは、インテル・ミラノとの第2戦で2-0のリードを逆転され、2-3（前半0-1）で敗れた。
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ハカン・チャルハノールがサン・シーロを沸かせた！インテル・ミラノが逆転でコッパ・イタリア決勝進出。
コモでの第1戦は0-0。9日前のリーグ戦ではホームのコモがインテルに2-0から3-4で逆転負け。1985/86のカップ準決勝ではサンプドリアに敗れた。
イグナシ・ファン・デル・ブレムプトのアシストからマルティン・バトゥリーナ（32分）、ルーカス・ダ・クーニャ（48分）が得点を挙げた。 終盤はハカン・チャルハノグルが2得点（69分、86分）とペタル・スシッチ（89分）の3点目をアシストし、インテルが逆転した。
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コモ戦で逆転勝利したインテルは、コッパ・イタリア決勝でラツィオまたはアタランタと対戦する。
強靭なセンターバックのケンプフがヘディングでクロスバーを叩いた（10分）。コモのドイツ人FWニコラス・キューンはベンチスタートとなり、インテルDFヤン・ビセックが途中出場した。
インテルは5月13日ローマの決勝で、第1戦2-2だったラツィオまたはアタランタと対戦する。 第2戦は水曜21:00（DAZN）にベルガモで行われる。インテルは10度目のカップ優勝を狙い、2023年の決勝以来となる。リーグではミランに12ポイント差をつけており、05/06、09/10に続くクラブ3度目のダブルが視界に入っている。