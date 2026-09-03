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ハイミー・キャラガー氏、ヴィニシウス・ジュニオール獲得失敗後に1億2300万ポンドのリバプールスターを逃したアーセナルを痛烈批判
アーセナル、リヴァプールのウインガー獲得を逃す
キャラガーは、アーセナルがこの夏にバルコラを獲得しなかったことで、大きな補強のミスを犯したと考えている。フランス代表は最近、1億2300万ポンドでリヴァプールへ移籍し、アンフィールドで5年契約を結んだ。
アーセナルは今夏の移籍市場序盤に24歳の獲得を模索していたが、最終的には別のターゲットへと焦点を移した。この判断により、アンドニ・イラオラ監督のチームは、このチャンピオンズリーグ2度制覇経験者の獲得に向けて比較的自由に動ける状況となった。
アルテタはここ2度の夏を通じて、戦力強化のためにハイレベルな左ウイングの獲得を模索してきた。しかし、アーセナルはそのポジションにおける最優先の攻撃的ターゲットを取り逃し続けている。
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キャラガーがアルテタの補強戦略に疑問呈す
『Stick to Football』のポッドキャストで語ったキャラガー氏は、なぜアーセナルがバルコラ獲得にもっと強く動かなかったのかと疑問を呈した。アルテタのタイトル獲得マシンにおいて、左サイドはいまだ明確な弱点のままだと同氏は考えている。
「実現しなくてよかったとは思っているが、バルコラの件は気になっていた」とキャラガー氏は説明した。「私にとってアーセナルでは、左ウイングは常にブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴール、そしてカイ・ハフェルツと比べて見劣りするポジションだと感じていた」
アーセナル、最優先ターゲットの獲得に失敗
キャラガーは、新戦力のクリストス・ツォリスがエミレーツ・スタジアムで好スタートを切ったことを認めた。しかし、アーセナルはバルコラのような目玉級の補強を実現すべきだったという考えを変えなかった。
「新しく来たツォリスはまずまずのスタートを切った」とキャラガーは語った。「でも、バルコラの件が長引けば長引くほど、その後にアーセナルがビニシウス・ジュニオールもアルバレスも獲得しなかったのを見て、『それこそが必要な補強ではなかったのか？』と考えていた」
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手薄な左ウイング、チェルシー戦で試練へ
アーセナルが目玉となるウインガーの獲得に失敗したことは、まさにそのポジションでの大きな退団によってさらに深刻さを増している。アーセナルは、昨季に大きく貢献した左サイドのアタッカー2人を手放した。レアンドロ・トロサールはすでにベシクタシュへの完全移籍を完了している。一方で、ガブリエウ・マルティネッリは、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルへの6000万ポンドの大型移籍成立を目前に控えている。
アルテタ監督は今後、現在の戦力を頼りに勢いを維持しなければならない。アーセナルは今週末、重要なロンドン・ダービーでチェルシーと対戦し、プレミアリーグでの戦いに戻る。
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