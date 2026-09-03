キャラガーは、アーセナルがこの夏にバルコラを獲得しなかったことで、大きな補強のミスを犯したと考えている。フランス代表は最近、1億2300万ポンドでリヴァプールへ移籍し、アンフィールドで5年契約を結んだ。

アーセナルは今夏の移籍市場序盤に24歳の獲得を模索していたが、最終的には別のターゲットへと焦点を移した。この判断により、アンドニ・イラオラ監督のチームは、このチャンピオンズリーグ2度制覇経験者の獲得に向けて比較的自由に動ける状況となった。

アルテタはここ2度の夏を通じて、戦力強化のためにハイレベルな左ウイングの獲得を模索してきた。しかし、アーセナルはそのポジションにおける最優先の攻撃的ターゲットを取り逃し続けている。