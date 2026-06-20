ハイチ戦勝利後、ブラジル代表ラフィーニャが負傷検査を受け、朗報が届いた。

ラフィーニャは土曜日午前、金曜日のハイチ戦で負った右太ももの怪我が軽微であることを確認するため検査を受けた。前半に太ももの裏側に鋭い痛みを感じ途中交代し、チーム内に懸念が広がっていた。

ブラジルサッカー連盟（CBF）は診断結果をまだ発表していないが、現状では代表落ちは回避される見込みで、アンチェロッティ監督やファンにも安堵が広がっている。