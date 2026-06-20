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ハイチ戦勝利後、ブラジル代表ラフィーニャが負傷検査を受け、朗報が届いた。
医学的評価の結果、好転の兆しが見られる
ラフィーニャは土曜日午前、金曜日のハイチ戦で負った右太ももの怪我が軽微であることを確認するため検査を受けた。前半に太ももの裏側に鋭い痛みを感じ途中交代し、チーム内に懸念が広がっていた。
ブラジルサッカー連盟（CBF）は診断結果をまだ発表していないが、現状では代表落ちは回避される見込みで、アンチェロッティ監督やファンにも安堵が広がっている。
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繰り返し起こるフィットネスに関する懸念への対処
この選手の最近の怪我の経緯を考えると、今回の懸念は特に深刻だ。3月の代表戦では太ももの不調で離脱し、昨季も同じ部位を4度負傷している。
それでもハイチ戦後にピッチを去る際は普通に歩行し、ベンチで医療処置を受けており、早期回復への期待が残る。
トーナメント規定および登録選手数の制限
FIFAの規定により、攻撃陣のコンディションは極めて重要だ。ラフィーニャが負傷で離脱しても、ブラジル代表は追加招集できない。登録メンバーの変更期限は、モロッコとの開幕戦24時間前に終了しているからだ。
グループステージ第1節が始まると、GKを除きメンバー変更はできない。そのため、セレソンの医療スタッフには、選手をノックアウトステージに間に合うよう回復させる大きなプレッシャーがかかっている。
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ネイマール、スコットランド戦に復帰
ブラジル代表は土曜午前、ホテルとコロンビア・パーク・トレーニングセンターのジムで回復トレーニングを行った。午後の休息で選手たちは体力を回復した。
グループC最終戦スコットランド戦へ視線を移す。この試合では、負傷で開幕2試合を欠場したネイマールが復帰する見込みだ。ハイチに3-0で勝った後の会見で、アンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個別に練習し、月曜に全体合流する。スコットランド戦に出場可能だ」と語った。