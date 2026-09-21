この予想外のゴール量産は、デルクロワがキックオフ前までシニアでのクラブキャリア通算4得点しか記録していなかった中で生まれたものだった。この驚異的な固め打ちは、2026年1月にバーンリーから完全移籍した後、スイスでいかにスムーズに順応したかを際立たせた。スタッド・ドゥ・ラ・トゥイリエールでの息つく間もない17分間で、このDFは自身のキャリア通算得点を忘れがたい形でほぼ倍増させた。