Geisser
翻訳者：
ハイチ代表のワールドカップ出場DFハンネス・デルクロワが、スイス首位ルガーノで圧巻のハットトリックを達成
DFが電光石火のハットトリック達成
デルクロワが主役となった。35分から52分の間に3得点を挙げ、ルガーノをローザンヌとのアウェー戦での4-0の快勝に導いた。セットプレーからのボールを生かし、27歳のセンターバックは至近距離からのフィニッシュで先制点を挙げると、後半立ち上がりには正確なヘディングで2点を追加した。セク・コネの退場後、ホームチームはさらに崩れ、続くカリム・ソウのオウンゴールが敵地での圧勝にとどめを刺した。
- Sergio Brunetti
歴史的な得点記録が達成される
この予想外のゴール量産は、デルクロワがキックオフ前までシニアでのクラブキャリア通算4得点しか記録していなかった中で生まれたものだった。この驚異的な固め打ちは、2026年1月にバーンリーから完全移籍した後、スイスでいかにスムーズに順応したかを際立たせた。スタッド・ドゥ・ラ・トゥイリエールでの息つく間もない17分間で、このDFは自身のキャリア通算得点を忘れがたい形でほぼ倍増させた。
チャンピオンシップ昇格への野望が勢いを増す
日曜日の結果により、ルガーノは開幕からリーグ戦9試合で8勝目を挙げ、首位でシオンとヤングボーイズに勝ち点6差をつけた。この猛烈な好調ぶりは、ティチーノを拠点とするこのクラブが1949年以来初となるスイスリーグ制覇に向けて、継続的な挑戦を展開できるとの期待を高めている。ワールドカップ期間中にハイチのため全試合フル出場したこのDFは、マッティア・クローチ・トルティ監督の守備ユニットに不可欠な落ち着きと統率力をもたらしている。
- justpictures.ch
優勝争いの勢いが試される
首位に立つチームにとって、代表ウインドーはタイトル争いの再開に向けてリフレッシュする絶好の休息期間となる。クロチ＝トルティ監督率いるチームは10月10日に次戦を迎え、AILアレーナで中位のFCルツェルンをホームに迎える。現在のルガーノは1試合平均3得点を記録しており、その圧倒的な余裕を維持するには、鋭い決定力と最終ラインの堅固さを保つことが重要となる。
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